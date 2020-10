Już w najbliższą środę widzowie będą mogli zobaczyć kolejne zmagania młodych modeli i modelek w programie "Top Model". W poprzednim odcinku uczestnicy mieli sesje z najbliższymi, a z programem pożegnał się faworyt internautów Łukasz Bogusławski.

REKLAMA

Choć wiele osób nie zgodziło się z werdyktem, walka o tytuł najlepszej modelki/modela nadal trwa. W zbliżającym się odcinku gościem specjalnym będzie Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska gościem w "Top Model"

W najbliższym odcinku uczestnicy będą musieli zmierzyć się z niezwykle trudnym zadaniem. Czeka ich bowiem sesja pod wodą. Wielu z nich będzie miało z tym poważny problem, ale wspierać ich będzie sama Anna Lewandowska.

"Rolnik szuka żony". Paweł zadrwił z Marty. Przekroczył granicę dobrego smaku

Trenerka, choć zjawiła się w programie, by motywować początkujących modeli, z pewnością nie spodziewała się, że jeden z nich, zagnie ją w ten sposób. Był to oczywiście Mikołaj Śmieszek znany ze swojego poczucia humoru.

Zobacz wideo Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska? Qczaj wybiera!

"Top model". Mikołaj porównuje się z Robertem Lewandowskim

Mikołaj przed modelingiem był piłkarzem. Najwidoczniej postanowił wykorzystać swoje doświadczenie i już na panelu, podczas oceniania zdjęć stwierdził:

Gdybym ja w Bundeslidze bronił, to nie wiem, czy Robert by tyle nastrzelał.

Zasugerował tym samym, że to on jako lepszy piłkarz zwycięsko wychodziłby z pojedynków z Robertem. Mina Ani wyrażała więcej niż tysiąc słów. Co Lewandowska odpowiedziała Mikołajowi? O tym przekonamy się w następnym odcinku w najbliższą środę.

Książę William przyłapany przed KFC.Spełniał ciążowe zachcianki księżnej Kate?

Anna Lewandowska jakiś czas temu pochwaliła się na Instagramie, że wzięła udział w nagraniach do programu "Top Model". Na swój profil wrzuciła zdjęcie, na którym zaprezentowała stylizację z show. Anna Lewandowska miała na sobie niebieski top wyglądający jak biustonosz, marynarkę i luźne spodnie.