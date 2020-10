Dorota Szelągowska ma koronawirusa. "Zaraziłam się we własnym domu"

Epidemia koronawirusa od paru tygodni nieustannie przybiera na sile. W Polsce notuje się coraz więcej zakażeń i zgonów, dlatego też rząd decyduje się na nowe obostrzenia. Również gwiazdy apelują o zachowywanie odpowiednich odstępów, a także noszenie maseczek. Wśród naszych celebrytów nietrudno znaleźć i takich, którzy zmagają się z wirusem Teraz okazuje się, że do ich grona dołączyła Dorota Szelągowska. Gwiazda TVN-u wyznała, że zaraziła się we własnym domu.

Dorota Szelągowska ma koronawirusa

Dorota Szelągowska opublikowała post, w którym opisała, jak doszło do zakażenia. Wyznała także, że zawsze uważała, stosowała się do obostrzeń i nosiła maseczki. Jednak nawet to jej nie uchroniło. Wpis opatrzyła zdjęciem tatuażu przedstawiającego koronę.

W tej kwestii wolałabym być negatywna, ale się nie udało. Mimo masek, przyłbic, dystansu, odkażania i mycia rąk. Setki sytuacji gdzie byłam narażona na wirusa, a przewrotnie zaraziłam się we własnym domu. Ale przynajmniej wiem, że dzięki tym wszystkim środkom ochrony, nie sprzedałam covidu ludziom w sklepie czy na ulicy. I ta świadomość pomaga. Uważajcie na siebie i innych. Dbajcie - napisała.

Internauci licznie skomentowali post, życząc dekoratorce dużo zdrowia.

Trzymaj się ciepło! Zdrówka!

Szybkiego powrotu do zdrowia - komentują fani.

My oczywiście przyłączamy się do życzeń, ale przypominamy, że od soboty cała Polska znajduje się w czerwonej strefie. Oznacza to, że jest nakaz noszenia maseczek w każdej przestrzeni.

