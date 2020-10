W miniony weekend w Los Angeles doszło do niecodziennej sytuacji. Policja zatrzymała auto rapera Offseta, członka zespolu Migos i męża Cardi B. Do interwencji funkcjonariuszy doszło po zgłoszeniu przez jednego z obywateli, któremu grożono bronią z auta podczas marszu popierającego kandydaturę na prezydenta Donalda Trumpa.

Mąż Cardi B zatrzymany przez policję. Offset odmówił wykonywania poleceń

Amerykańskie media donoszą, że raper Offset został zatrzymany przez policję na terenie Beverly Hills. Powodem interwencji funkcjonariuszy miał być donos jednego z obywateli, który brał udział w marszu popierającym Donalda Trumpa. Demonstrant zeznał, że grożono mu bronią z jadącego auta. Dzięki numerom rejestracyjnym auta udało się dotrzeć do sprawcy. Poza osobą dopuszczającą się gróźb karalnych, zatrzymany został także mąż raperki, ponieważ jego auto znalazło się w okolicy zatrzymanego pojazdu. Offset podróżował razem ze swoją żoną i jej kuzynem, Marcelo Almanzarem.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę w telefonie Offseta. Podczas zatrzymania prowadził on bowiem relację na żywo na Instagramie. Na nagraniu widzimy, jak funkcjonariusze policji próbują nakłonić Offseta do zdjęcia rąk z kierownicy i opuszczenia auta. Raper protestuje i odmawia policjantom wykonania ich poleceń. Opór nie spodobał się policjantom. W pewnym momencie przeprowadzająca interwencję policjantka wyciągnęła broń. Nagrania pojawiły się na Twitterze. Udostępniają je znajomi rapera, okazując mu tym samym wsparcie i brak zgody na takie traktowanie. W sieci rozgorzała dyskusja na temat tego, czy funkcjonariusz miał prawo samodzielnie odblokować drzwi auta rapera i wyciągnąć go z samochodu, jeśli nie było podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Śledziliście mnie dlatego, że jestem Offset z Migosów. Jesteście na żywo, a moją transmisję ogląda 35 tysięcy osób. To nie jest legalne, że otwierasz drzwi mojego auta. Nie możesz po prostu otworzyć drzwi mojego auta - mówi wściekły mąż Cardi B na nagraniu.

Następnie na nagraniu padają niecenzuralne słowa i ostatecznie Offset wysiada z samochodu.

Policja potwierdziła, że doszło do zatrzymania rapera, jednak po interwencji został zwolniony i mógł wrócić do domu. Funkcjonariusze poinformowali o zatrzymaniu innego pasażera auta, 20-letniego Marcelo Almanzara. Kuzyn Cardi B miał mieć nielegalną i naładowaną broń. Za jego wyjście na wolność wyznaczono kaucję w wysokości 35 tysięcy dolarów.

