"DD TVN". Filip Chajzer nie pojawił się w programie. Małgorzacie Ohme partnerował inny prezenter. Mamy komentarz

Poniedziałkowe wydanie "Dzień dobry TVN" poprowadziła Małgorzata Ohme, jednak u jej boku zabrakło Filipa Chajzera, z którym od września 2019 roku tworzy ekranową parę. Zastąpił go Damian Michałowski, który na co dzień prowadzi program w duecie z Pauliną Krupińską. Wiemy, kiedy Chajzer wróci na antenę.

"Dzień dobry TVN": Damian Michałowski zastąpił Filipa Chajzera

Na oficjalnym profilu programu na Facebooku pojawiło się zdjęcie Damiana Michałowskiego i Małgorzaty Ohme, którzy w chwilowym duecie przywitali widzów śniadaniowego formatu:

Witamy się z Wami w poniedziałek. Gosia Ohme i Damian Michałowski poprowadzą dzisiejszy program, to będzie dobry dzień - czytamy w opisie zdjęcia.

Według zapowiedzi na stronie "Dzień dobry TVN", Filip Chajzer wróci na antenę TVN już we wtorek. Tymczasem Paulina Krupińska oglądała poniedziałkowe wydanie śniadaniówki w swoim domu, co pokazała na Instagramie. Wrzuciła na relację zdjęcie telewizora, na którym widać "nową parę prowadzących". Do fotografii dołączyła wymowny opis:

Gosiu, wyglądasz cudownie - komplementowała zastępującą ją koleżankę.

Małgorzata Ohme, Damian Michałowski Instagram/pkrupinska

Plotek skontaktował się z Pauliną Krupińską, która przyznała, że jej rozłąka z Damianem Michałowskim jest tylko chwilowa:

Mamy dyżur w środę i w czwartek. Dzisiaj Damian jednorazowo zastąpił Filipa. Jutrzejsze wydanie poprowadzi Gosia i Filip - przyznała Krupińska w rozmowie z Plotkiem

Małgorzata Ohme i Filip Chajzer zadebiutowali w "Dzień dobry TVN" we wrześniu 2019 roku. Para miała okazję ze sobą współpracować przy produkcji programu "Big Brother". Oryginalne poczucie humoru prowadzącego spotkało się z mieszanym odbiorem widzów śniadaniowego formatu. Niektórzy obawiali się, że jego żarty mogą znacznie wpłynąć na poziom śniadaniówki.

Przypomnijmy, że od kilku dni w kwarantannie przebywa Anna Kalczyńska, jedna z prowadzących program. Dziennikarka jest zakażona koronawirusem.

