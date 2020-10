Tomasz Komenda w 2000 roku trafił do więzienia niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo, których miał rzekomo dokonać w noc sylwestrową na przełomie 1996 i 1997 roku. Mężczyzna spędził za kratami 18 lat. Dopiero w 2016 roku analiza dowodów wykazała, że Tomasz Komenda jest niewinny. Od tego czasu może cieszyć się upragnioną wolnością. Teraz okazuje się, że pomocną dłoń kolejny raz wyciągnęli do niego bracia Collins.

REKLAMA

Tomasz Komenda i metamorfoza zębów

Rafał Collins, gdy dowiedział się, jak Tomasz był traktowany w pracy, którą dostał po wyjściu z więzienia, zdecydował się sam go zatrudnić. Razem z bratem założył fundację, do której kadry niedawno dołączył Tomek. Komenda został obsadzony na poważnym stanowisku - specjalisty do spraw adaptacji społecznej osób niesłusznie skazanych.

Książę William przyłapany przed KFC.Spełniał ciążowe zachcianki księżnej Kate?

Teraz bracia Collins kolejny raz pomogli Tomkowi. Poprosili zaprzyjaźnioną klinikę stomatologiczną, by wyleczyła mu zęby. Tomek może cieszyć się pięknym uśmiechem.

Miałem dziś niesamowitą przyjemność rozpocząć metamorfozę zębów Tomka Komendy.@braciacollins zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc i zainicjowali spotkanie. Nie jestem w stanie przywrócić Tomkowi straconych lat, ale postaram się przywrócić mu piękny i zdrowy uśmiech! Przed Tomkiem nowe wyzwania, którym będzie musiał stawić czoła, wierze, że nowy uśmiech doda mu pewności siebie i na pewno im podoła! - napisał lekarz, publikując zdjęcie z Tomkiem.

"Rolnik szuka żony". Paweł zadrwił z Marty. Przekroczył granicę dobrego smaku

Chwilę później na Instagramie pojawiło się kolejne zdjęcie, na którym możemy zobaczyć cały efekt.

Właśnie tak wygląda uśmiechnięty i szczęśliwy człowiek z pięknymi perspektywami na przyszłość! Tomek, Przyjacielu - uśmiechaj się jak najwięcej! Chcemy Cię takiego oglądać! - czytamy na Instagramie kliniki.

Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć Tomkowi wiele szczęścia.