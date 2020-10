Książę William przyłapany przed KFC. Spełniał ciążowe zachcianki księżnej Kate? Internauci żartują i nie mają litości

Księżna Kate jest wielką pasjonatką fotografii i sama też robi wspaniałe zdjęcia. Dlatego też księżnej i księcia Williama nie mogło zabraknąć na jednej z największych brytyjskich wystaw fotograficznych - "Hold Still". Co ciekawe, po wyjściu z galerii, to książę William został uwieczniony na jednym ze zdjęć, które obiegło już sieć i stało się hitem. Mowa o fotografii, na której widać, jak przyszły monarcha stoi przed jedną z restauracji serwujących dania typu fast food.

Zobacz wideo Kate i William pokazali, jak ich dzieci dziękują służbie zdrowia, walczącej z koronawirusem

Książę William przed KFC

Książę William został przyłapany przez fotografa przed restauracją KFC. Syn księżnej Diany uważnie wpatrywał się w okno restauracji, a internauci od razu zaczęli snuć domysły, że być może William chciał spełnić ciążowe zachcianki żony. Od jakiegoś czasu brytyjskie media plotkują wszak, że Kate jest w czwartej ciąży. Wygadać się miała sama księżniczka Charlotte.

ZOBACZ: Księżna Kate jest w czwartej ciąży? Potwierdziła sama księżniczka Charlotte. "To chłopiec!"

Zdjęcie Williama w swoich mediach społecznościowych opublikowała też popularna sieć restauracji, która sprytnie wykorzystała zdjęcie w celach marketingowych.

Jego królewskie udka - czytamy pod zdjęciem na Twitterze KFC.

Internauci żartują sobie z księcia Williama

Litości nie mieli też internauci, którzy szybko zaczęli przesyłać sobie zdjęcie, dodając do niego kolejne zabawne podpisy. Kolejne memy powstawały jak grzyby po deszczu.

Dba o to, co lokalni mieszkańcy robią i jedzą!

Hahaha, to jest genialne! Facet chciał po prostu zjeść Zingera

Moje królestwo za kubełek kurczaka - śmiali się.

Książę William już wcześniej przyznał się, że jest wielkim fanem smażonego kurczaka. Czy kupował go dla Kate? Tego nie wiemy. Pewne jest jednak jedno - ludzie odpowiedzialni za social media KFC wiedzą, co robią i doskonale potrafią wykorzystać nadarzające się okazje.