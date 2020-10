Dziewczyna Brada Pitta opublikowała wymowne zdjęcie na InstaStories. To jej pierwsza reakcja tego typu

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja ze względu na ciężkie uszkodzenia i śmiertelne choroby płodu jest niezgodna z Konstytucją wywołała lawinę protestów zarówno na polskich ulicach, jak i w sieci. Głos w tej sprawie zabrały już Małgorzata Kożuchowska czy Joanna Koroniewska, a teraz przyłączyła się do nich dziewczyna Brada Pitta, Nicole Poturalski.

REKLAMA

Zobacz: Gwiazdy protestują po wyroku TK ws. aborcji. Na ulice Warszawy wyszli m.in. Trzaskowscy, Musiał, Zborowska

Zobacz wideo Gwiazdy w dzieciństwie. Rozpoznacie wszystkie?

Nicole Poturalski zabrała głos w sprawie wyroku TK

Dziewczyna Brada Pitta ma polskie korzenie, więc nic dziwnego, że sprawy Polski są jej bliskie. Teraz po raz pierwszy dała to do zrozumienia na swoim Instagramie, publikując zdjęcie, które nawiązuje do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Polecamy: Mąż Nicole Poturalski sprzedaje w swojej restauracji wina Brada Pitta. W menu widnieje podpis "Jolie-Pitt & Perrin"

Ograniczanie aborcji nie wyeliminuje aborcji. Sprawi, że będzie mniej bezpieczna. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że wiele osób, których nie stać na podróż do innego kraju lub opiekę prywatną, może uciec się do potajemnych i niebezpiecznych aborcji. To smutny dzień dla nas wszystkich - czytamy na zdjęciu, które opublikowała Nicole z konta Amnesty.

Nicole Poturalski Instagram/nico.potur

Nicole Poturalski nie mieszka w Polsce, ale to nie zmienia faktu, że martwi ją sytuacja kobiet w Polsce. Publikując zdjęcie, wsparła Polki i nagłośniła wyrok TK na świecie, co nie jest bez znaczenia.

Zobacz: Nowa dziewczyna Brada Pitta ma dość. Nicole Poturalski o wszystkim opowiedziała na Instagramie. "To niegrzeczne i smutne"