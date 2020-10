Izabela Janachowska jest dziś szczęśliwą żoną Krzysztofa Jabłońskiego i mamą Christophera Alexandra. Okazuje się jednak, że w jej życiu nie zawsze gościła radość. Izabela Janachowska straciła bowiem pierwszą ciążę, o czym opowiedziała w najnowszym wpisie.

Izabela Janachowska straciła pierwszą ciążę

Coraz więcej gwiazd protestuje przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który zdecydował, że aborcja w przypadku ciężkich wad genetycznych i śmiertelnych chorób płodów jest niezgodna z Konstytucją. Gwiazdy dzielą się swoimi wstrząsającymi historiami w sieci. Na jaw wyszło, że Aleksandra Żebrowska czy Joanna Koroniewska straciły kilka ciąż. Do tego grona dołączyła Izabela Janachowska, która opowiedziała o swojej stracie. Gwiazda opublikowała piękne zdjęcie z ciążowej sesji i napisała poruszający post.

Kiedy robiłam to zdjęcie wiedziałam, że noszę pod sercem zdrowego chłopczyka, którego spotkam za kilka tygodni. Czułam radość i spokój- najwspanialsze, co może czuć kobieta w takiej sytuacji. Pierwszą ciążę straciłam i mimo, że zapewniano mnie, że tak się zdarza i nie ma w tym mojej winy do dziś czuję w sercu żal i tęsknotę - napisała Izabela Janachowska.

Gwiazda dodała, że nie wie, co by zrobiła, gdyby dowiedziała się, że jej dziecko jest śmiertelnie chore i umrze w bólu chwilę po narodzinach. Podkreśliła jednak, że chciałaby mieć wybór i nie można nikogo zmuszać do bycia bohaterem. Jej zdaniem obecny wyrok TK to krok w stronę totalitaryzmu, przejęcia kontroli nad ciałami i umysłami obywateli.