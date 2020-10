Aleksandra Żebrowska wprost po decyzji Trybunału. 'Wiem, co to znaczy ciążę stracić'

Aleksandra Żebrowska - szczęśliwa mama trójki dzieci - zabrała głos po koszmarnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy antyaborcyjnej. Jak pisze, poznała uroki i cienie macierzyństwa, ale to, co rządzący zgotowali Polkom to trauma, z jaką wiele kobiet nigdy sobie nie poradzi.

Fot. Aleksandra Żebrowska - Instagram