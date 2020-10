"Taniec z Gwiazdami". Julia Wieniawa wsparła protest kobiet. Zrobiła to nie tylko za pomocą słów

23 października odbył się finał 11. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Ostatni odcinek show Polsatu zbiegł się w czasie z trwającymi w całej Polsce protestami kobiet. Kayah, która wystąpiła razem z Viki Gabor z piosenką "Ramię w ramię" okazała swoje wsparcie za pomocą wyjątkowego stroju. Jednak nie tylko ona zdecydowała się na ten krok. Julia Wieniawa również nie miała zamiaru milczeć. Zabrała głos w programie na żywo.

"Taniec z Gwiazdami". Julia Wieniawa wspiera protest kobiet

Mimo że Julia Wieniawa nie wygrała Kryształowej Kuli, to jednak postanowiła zabrać głos i podziękować produkcji programu oraz tanecznemu partnerowi, Stefano Terrazzino za piękną przygodę. Młoda gwiazdka wykorzystała te cenne sekundy również na to, aby nawiązać do trwających protestów. Polki i Polacy wyszli w największych miastach kraju na ulice i głośno wyrazili swój sprzeciw w stosunku do decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że dopuszczenie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracającego upośledzenia płodu jest niezgodne z Konstytucją RP.

Dziś toczy się ważniejsza walka - powiedziała Julka.

Przy okazji pokazała namalowaną czerwoną błyskawicę na prawej dłoni. Ten znak stał się symbolem Strajku Kobiet.

Cieszymy się, że Julia wspomniała o tak ważnej dla nas wszystkich sprawie. Gratulujemy jej zajęcia drugiego miejsca, a Edycie Zając wygranej.