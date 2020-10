W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że legalna aborcja w przypadku uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby, jest niezgodna z konstytucją. Ten wyrok jest szeroko komentowany w mediach, a osoby z show-biznesu wyrażają swój bunt i oburzenie w mediach społecznościowych. W tej grupie znalazła się m.in. Joanna Koroniewska, która po raz pierwszy opowiedziała, że nie donosiła sześciu ciąż, Matylda Damięcka oraz Olga Frycz.

REKLAMA

Małgorzata Rozenek reaguje na wyrok TK

Swoim zdaniem podzieliła się także Małgorzata Rozenek, która znajduje się w trudnym momencie życia. Jej mąż, Radosław Majdan, leży w szpitalu z powodu koronawirusa, mama prezenterki również choruje. Mimo to nie potrafi ze spokojem patrzeć na to, co się dzieje w kraju.

Mam chorego męża w szpitalu, chorą mamę, której nie mogę odwiedzić, przestraszone starsze dzieci w domu i czteromiesięczne niemowlę, które potrzebuje spokojnej mamy. Wszyscy razem od niedzieli jesteśmy na kwarantannie. Szczerze mówiąc nie wiem, do kiedy, bo sanepid do tej pory nie odezwał się do nas i po prostu nie mam siły oraz cierpliwości na konwenanse. To, co wydarzyło się wczoraj, jest naturalną konsekwencją tego, co działo się już wcześniej. Cofnięcie refundacji In vitro było jednym z przygotowawczych kroków. Kiedy PiS przeprowadzał zamach na Trybunał Konstytucyjny, wielu z Was myślało: "to mnie nie dotyczy". Wczoraj zobaczyliśmy, że dotyczy - napisała.

W dalszej części dokładniej to wytłumaczyła:

Kraj, w którym 98 proc. aborcji wykonuje się ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, zabronił nawet tego, skazując kobiety na niewyobrażalne cierpienie. Ponad 70 proc. Polaków jest za aborcją w tym przypadku. Słusznie rozumując, że skazywanie kobiety na donoszenie i rodzenie nieodwracalnie chorych dzieci, które po porodzie czeka tylko pełna męczarni egzystencja i bardzo bolesna śmierć, jest nieludzkie. Tak jak wczorajsza decyzja TK. PiS JESTEŚCIE ODPOWIEDZIALNI ZA #piekłokobiet. Kiedyś Was rozliczymy - dodała.

Na koniec zwróciła się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Przewidziała, że spadnie na nią krytyka, więc zapewniła ich, że nic sobie z tego nie będzie robiła:

I tak katotalibowie, fanatyczni wyborcy PIS, mentalni hejterzy, mizogini i inni... Możecie tu wyrzygiwać swój hejt, Wasze frustracje i Waszą głupotę. Mam to w d... Od lat codziennie mierzę się z hejtem i radzę sobie z nim całkiem dobrze. Zobaczymy, jak Wy będziecie sobie radzić już niedługo z utratą władzy. I pamiętajcie: wahadło mocno wychylone w prawo za jakiś czas proporcjonalnie mocno wybije w lewo!

Internauci w większości gratulują jej odwagi, jaką wykazała się dodając taki post. Niektórzy zwrócili uwagę, że choć jest on bardzo mocny, to trafiony w punkt.

Wpis Małgorzaty Rozenek o wyroku TK Screen z Instagram.com/ m_rozenek