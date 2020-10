Saga o "Harrym Potterze" na stałe wpisała się w światową kulturę. Nie ma chyba osoby, która nie kojarzy młodego czarodzieja z blizną na czole w kształcie błyskawicy. Pierwsza część filmu została wyemitowana w 2001 roku. Przez lata zarówno główni bohaterowie, jak i poboczne postacie bardzo się zmieniły. Sprawdźcie, czy ich poznajecie.

"Harry Potter". Jak zmienili się bohaterowie

Nikomu chyba nie trzeba przypominać Daniela Radcliffe, Emmy Watson czy Rupert Grinta. Ta trójka po sukcesie sagi całkiem nieźle sobie radzi. Jednak nie wszyscy aktorzy drugoplanowi mogą szczycić się takimi osiągnięciami. Część z nich zmieniła nawet profesję.

Draco Malfoym, czyli Tom Felton

Draco Malfoy to główna czarna postać całej sagi. Choć większość widzów kibicowała Harry'emu to właśnie w nim podkochiwały się fanki. Tom Felton idealnie pasował do tej roli, jednak po sukcesie odsunął się w cień. Dziś ma 32 lata, a jego głównym zajęciem jest muzyka, którą kochał od najmłodszych lat.

Tom Felton (Draco Malfoy) ma dziś 28 lat. Materiały prasowe/ Reuters

Neville Longbottom - Matthew Lewis

Wszyscy fani "Harry'ego Pottera" pamiętają Neville'a Longbottoma. Sympatyczny grubasek zdobył szerokie grono sympatyków, a grający go Matthew Lewis po sukcesie tylko rozwinął skrzydła. Bardzo się zmienił, a teraz wygląda jak hollywoodzki amant. Dziś ma 30 lat i dalej gra w filmach. Pojawił się m.in. w produkcjach: "Zanim się pojawiłeś" i "Terminal".

Matthew Lewis, gdy zaczął grać Neville'a Longbottoma w filmach o Harrym Potterze miał zaledwie 12 lat. Teraz ma 24 i jest przystojnym mężczyzną. Mat. prasowe/ East News

Ginny Weasley - Bonnie Wright

Bonnie Wright zagrała w "Harrym Potterze" mając zaledwie 10 lat. Choć nie zrezygnowała z aktorstwa, żaden film, w którym wystąpiła potem, nie dał jej podobnej sławy. Z czasem zajęła się reżyserią, a dziś na koncie ma już kilka krótkometrażowych filmów.

Bonnie Wright kadr z filmu/ Bonnie Wright - Instagram

Dudley - Harry Melling

Harry Melling szerszej publiczności znany jest jako odtwórca roli Dudleya Dursleya, otyłego i rozpieszczonego kuzyna Harry'ego Pottera. Natomiast dorosły "Dudley" w niczym już nie przypomina otyłego chłopca. Harry wydoroślał i wyraźnie schudł. Nadal zajmuje się aktorstwem, a ostatnio mogliśmy zobaczyć go w najnowszej produkcji Netfliksa "Diabeł wcielony".

Harry Melling - metamorfoza mugglenet - Instagram

Seamus Finnigan - Devon Murray

Devon Murray to irlandzki aktor, który na planie wcielał się w Seamusa Finnigana. Po zakończeniu współpracy z Danielem Radcliffem, Emmą Watson i Rupertem Grintem, Devon wystąpił tylko raz w filmie pełnometrażowym. Prywatnie aktor jest związany z Shannon McCaffrey i prowadzi całkiem spokojne życie.

Devon Murray kadr z filmu/ Instagram - Devon Murray

Vincent Crabb - Jamie Waylett

Jamie Waylett wcielił się w postać Crabba, przyjaciela Draco Malfoya. Aktor zagrał w sześciu częściach, jednak potem zniknął ze świata show-biznesu. Do dziś niewiele o nim wiadomo, ponieważ nie prowadzi mediów społecznościowych i unika blasku fleszy. W 2012 roku został skazany na dwa lata więzienia za udział w zamieszkach.

Jamie Waylett kadr z filmu/ Instagram - James Payton

Gregory Goyle - Joshua Herdman

W postać drugiego przyjaciela aroganckiego Draco wcielił się Joshua Herdman. Filmy o Harrym Potterze były jego kinowym debiutem, jednak po zakończeniu nie kontynuował kariery aktorskiej, jak jego koledzy z branży. Obecnie Joshua jest zawodnikiem MMA, a pierwszą walkę stoczył dokładnie 23 kwietnia 2016 roku w Ramford. Co ciekawe, pokonał wtedy Polaka Janusza Wałachowskiego.

Joshua Herdman kadr z filmu/ Joshua Herdman - Instagram