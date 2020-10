Małgorzata Ostrowska-Królikowska w czwartek 22 października skończyła 56 lat. Z tej okazji aktorka wrzuciła na Instagram zdjęcie sprzed 33 lat. Opowiedziała też "Faktowi", jak zamierza świętować. To pierwsze urodziny, które obchodziła po śmierci męża, Pawła Królikowskiego. Ujawniła, jak sobie z tym radzi.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska świętowała urodziny

Aktorka wrzuciła na Instagram zdjęcie, na którym ma 23 lata. Fotografia pochodzi z okładki magazynu "Film" i możemy na niej podziwiać Małgorzatę Ostrowską-Królikowską ze związanymi włosami, naszyjnikiem i delikatnym makijażem. W ten sposób gwiazda świętowała 56. urodziny.

To ja 33 lata temu... NAPRAWDĘ?! Pomimo że przekroczyłam już pół wieku, to wciąż staram się pielęgnować w sobie tę młodą dziewczynę. Życzę wszystkim pięknego, słonecznego i miłego dnia (mimo wszystko) - napisała na Instagramie.

Urodziny stały się dla niej okazją do rozmowy z "Faktem". Aktorka opowiedziała, jak zamierza spędzić ten dzień.

W tym wieku nie obchodzi się urodzin, ale wiem, że dzieci coś dla mnie szykują. Jakąś niespodziankę. Pewnie zbiorą się najbliżsi, przyjdzie ten, kto pamięta, dla przyjaciół mój dom jest otwarty. Może zbierze się cała gromada - powiedziała.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie chciała jednak wspominać męża w tym dniu, mimo że to pierwsze jej urodziny, podczas których zabrakło go przy jej boku. Podkreśliła jednak, że "trzeba żyć, bo ma się dla kogo".

Aktorka ujawniła jednak, co na co dzień daje jej radość. Okazuje się, że to opieka nad wnukiem Józkiem, synem Jana Królikowskiego i Joanny Jarmołowicz.

On jest moją ogromną radością. Trzeba szanować i celebrować każdą chwilę. Na ile możemy, otaczajmy się pięknem i dobrem. Dbajmy o relacje, bo ludzie mogą sobie pomagać. Nie dajmy się, idźmy do przodu z uśmiechem - powiedziała "Faktowi".

Tymczasem na Instagramie pod zdjęciem sprzed lat posypały się życzenia. Można było zobaczyć m.in. komentarze od syna Antka i jego ukochanej, Joanny Opozdy. Aktorka zachwyciła się Małgorzatą Ostrowską-Królikowską i napisała, że "jeszcze raz życzy jej wszystkiego najlepszego".