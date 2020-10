Niedawno w mediach pojawiła się informacja o rzekomym rozpadzie związku Camili Cabello i Shawna Mendesa. Piosenkarka zmiotła plotki pod dywan, wrzucając na Instagram gorące zdjęcie. Wszystko byłoby pięknie, gdyby obserwatorzy nie dopatrzyli się na zdjęciu czegoś bardzo dziwnego.

Camila Cabello i Shawn Mendes wciąż są parą. Oto dowód

Cabello postanowiła podzielić się z internautami osobistym ujęciem. Szczęśliwa wokalistka udostępniła zdjęcie, na którym rzuciła się Shawnowi na szyję, by go zamknąć w romantycznym uścisku. Camila i Mendes spędzali razem popołudnie w swej luksusowej posiadłości.

Uwielbiamy was!

Miód na moje serce.

Powiedzcie mi, że to, co widzę, to prawda - czytamy w komentarzach.

Fani gorącej pary artystów poczuli się usatysfakcjonowani i uspokojeni. Jak widać, dalej będą mogli śledzić związek tej dwójki.

Romantyczne ujęcie Camili i Shawn Mendesa zepsuł jeden szczegół

Wśród słów wyrażających zachwyt i ulgę, iż wokaliści cały czas są razem, część internautów wzięła zdjęcie pod lupę. Okazuje się, że Camila ma na nim... sześć palców u stopy!

Co Ci się stało ze stopą? Nie mogę na to patrzeć.

Czy to jest fotomontaż? Jakim cudem Camila ma aż sześć palców u stopy? - zwracają uwagę obserwatorzy.

W ten sposób część internautów zburzyła sielankowy obraz, tworząc nieco zabawny odbiór wrzuconej fotografii. Niektórzy doszukują się w zdjęciu dowodów na fotomontaż, co by tylko potwierdziło rozstanie pary. Ani Camila, ani Shawn nie skomentowali tego spostrzeżenia. Zauważyliście to dziwne ujęcie?

