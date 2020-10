Agata Rubik wrzuciła niepublikowane zdjęcia z córką i mamą. Zaapelowała: Wspierajmy się

Agata Rubik jest kolejną gwiazdą, która odniosła się do oburzającego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Od czwartku 22 października aborcja dokonywana w przypadku wad płodu będzie niezgodna z konstytucją. To oznacza skrajne zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Z tego względu kobiety protestują na ulicach oraz w sieci. Agata Rubik dołączyła do tego drugiego grona, publikując zdjęcia i wpis, w którym apeluje do swoich fanów.

Agata Rubik odniosła się do zaostrzenia ustawy antyaborycjnej

Żona Piotra Rubika wrzuciła na Instagram nigdy niepublikowane wcześniej zdjęcia. Widzimy na nich jej duży brzuch w zaawansowanej ciąży, fotografie z córeczką, a także z mamą. Agata Rubik przyznaje w swoim wpisie, że jest szczęściarą - ma super dom, męża, dzieciaki, a także rodziców. W swoim życiu doświadczyła miłości oraz wsparcia i niczego nigdy jej nie brakowało. Ma jednak świadomość, że nie każdy może się podpisać pod jej słowami.

Wiem, że tak nie wygląda świat każdego, że na około jest dużo cierpienia, niesprawiedliwości, krzywdy i nieszczęść. Każdy ma swoją historię i swoje emocje. Każdy podejmuje też decyzje, z którymi musi potem żyć. Ludzie, bez różnicy na Wasze przekonania, doświadczenia i wiarę. Szanujmy się. Nie krytykujmy, nie kłóćmy. Wspierajmy się - napisała Agata Rubik.

Żona artysty dodała również, że jest przeciwna agresji wobec wszelkiej odmienności, a każdy ma prawo być równy. Agata Rubik nie odniosła się wprost do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale nie da się ukryć, że jej słowa są bardzo wymowne.