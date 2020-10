W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczenie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracającego upośledzenia płodu jest niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok, jaki zapadł na kobiety, wstrząsnął całym społeczeństwem. I choć nie obyło się bez łez i nerwów, Krzysztof Bosak zdaje się tego nie widzieć i triumfalnie świętuje zwycięstwo na Instagramie.

Ustawa antyaborcyjna. Gwiazdy atakują Krzysztofa Bosaka

Krzysztof Bosak jako lider Konfederacji ma powody do dumy. Razem z posłami PiS i Solidarnej Polski doprowadził do tego, że Trybunał Konstytucyjny zajął się kwestią dopuszczalności aborcji ze względu na stan zdrowia płodu. Nie ma to znaczenia, że czwartkowy wyrok Trybunału zabiera godność i prawa kobietom, utrudniając nie tylko samą aborcję (do tej pory legalną), ale również dostęp do badań prenatalnych. W końcu liczy się zwycięstwo.

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś niezgodność aborcji eugenicznej z Konstytucją RP. To przełomowy moment, na który aktywiści prolife czekali prawie dwie dekady - podpisał zdjęcie Bosak, na którym unosi kciuki w górę, w geście zwycięstwa.

Gwiazdy i użytkownicy Instagrama licznie zareagowali na post polityka.

Dziecko bez mózgu, bez kręgosłupa ma się urodzić, a następnie umierać w mękach. A jego matka i ojciec ma na to patrzeć. Kciuki w górę! Brawo Krzysiu. To, że tobie się udało żyć tyle lat bez mózgu nie oznacza, że każdy będzie miał tyle szczęścia. Strzel sobie gumką od majtek w ten pusty łeb oszołomie. Brzydzę się tobą - napisała Zofia Zborowska.

Odejdź - dodała Margaret.

Teraz kobiety będą mogły rodzić zdeformowane płody po to, by przez kilka minut po porodzie móc napawać się widokiem umierającego w męczarniach dziecka ku uciesze psychoprawicy.

Masz krew na rękach.

Zniszczyliście życie wielu Polek - dodają internauci.

Na wstrząsającą decyzję Trybunału zdążyło już zareagować wiele gwiazd i znanych osób. Swój sprzeciw wyrazili między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Byli to m.in Monika Olejnik, Anja Rubik, Michał Piróg, Martyna Wojciechowska czy Kuba Wojewódzki.