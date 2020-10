Ilona Bekier próbowała swoich sił w piątej edycji programu TVN "You Can Dance". Choć nie wygrała show i zajęła trzecie miejsce, jej taneczny talent został doceniony po zakończeniu telewizyjnego konkursu. Została zaangażowana do pracy przy choreografii "Bitwy na głosy", emitowanej na antenie TVP2, a później zajmowała się także układaniem tańca w "You Can Dance". Ilona może pochwalić się nie tylko zawodowymi sukcesami, ale także dobrą passą w życiu prywatnym. Kobieta od dwóch lat jest żoną Jeana Ekwy, trenera personalnego i biznesmena realizującego się w branży sportowej. Para niedawno powitała na świecie córkę.

"You Can Dance": Ilona Bekier urodziła córkę. Pokazała prezent i gratulacje od Rafała Trzaskowskiego

Tancerka chętnie publikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia, na których pokazywała fanom swój rosnący ciążowy brzuszek. Nie zabrakło też romantycznej sesji z ukochanym, na której ją czule obejmuje. Ilona zaraz po urodzeniu dziecka pokazała na InstaStories zdjęcie malucha oraz gratulacje i prezent, które odstała od... Rafała Trzaskowskiego.

Do fotografii, która przestawia stopy dziecka, został dołączony wymowny opis w języku angielskim:

Zawsze patrz na jasną stronę życia.

Świeżo upieczona mama pochwaliła się także listem gratulacyjnym od prezydenta Warszawy. Na dyplomie z warszawską syrenką, który otrzymują wszystkie dzieci zarejestrowane w urzędzie miejskim w stolicy, widnieją życzenia i gratulacje:

Wraz z twoim przyjściem na świat zyskałam nową mieszkankę. Radość i nadzieja, jaką to wydarzenie przyniosło twoim rodzicom, jest źródłem dumy także dla mnie.

Gratulacje i prezent od Rafała Trzaskowskiego Instagram/ilonabekier

Innym gadżetem, który otrzymał maluch od urzędu miasta, są body z napisem "Jestem z Ciebie dumna". Prezent wyjątkowo spodobał się Ilonie, która na fotografii upominku oznaczyła nawet swojego partnera.

Rodzicom gratulujemy i mamy nadzieję, że prezenty od Rafała Trzaskowskiego spodobają się także córce.