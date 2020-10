"Milionerzy". Pytanie za milion o owoce! Uczestnikowi doradził teść działkowiec

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Hubert Urbański od lat sprawdza wiedzę uczestników walczących o główną nagrodę. W dzisiejszym odcinku "Milionerów" pytanie za milion złotych usłyszał Łukasz Grymuza, emerytowany policjant z Lublina. Jak brzmiało pytanie za milion złotych, które zadał Łukaszowi Grymuzie prowadzący Hubert Urbański?

"Niektóre z owoców dojrzewają jeszcze po zbiorach. Który zerwany niedojrzały taki pozostanie?"

A: wiśnia

B: banan

C: gruszka

D: awokado

Łukasz Grymuza z Lublina miał do wykorzystania jeszcze jedno koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Zadzwonił do swojego teścia, Jana z Krosna, który na początku nie chciał uwierzyć, że jego zięć odpowiada na pytanie za milion złotych. Niestety, 30 sekund na odpowiedź okazało się niewystarczające i pan Jan nie pomógł Łukaszowi w wyborze poprawnej odpowiedzi.

Uczestnik nie chciał zaryzykować i zrezygnował z dalszej gry, wychodząc ze studia programu "Milionerzy" z czekiem na 500 tysięcy złotych. Poprawną odpowiedz to A - wiśnia, czyli ta, którą początkowo chciał zaznaczyć mężczyzna. Uczestnik wysoką wygraną przeznaczy na wyjazd, na który zabierze syna i żonę po zakończeniu pandemii.

"Milionerzy". Pytanie za milion padło 23 raz

Dzisiejsze pytanie za milion złotych padło już po raz 23, w historii polskiej edycji "Milionerów". Program nadawany jest na antenie TVN od 1999 roku, a Hubert Urbański dotychczas miał okazję wręczyć czek na milion złotych trzem osobom.

Pierwszym milionerem w polskiej edycji teleturnieju został pan Krzysztof Wójcik, który wziął udział w zabawie w 2010 roku. Poprawie odpowiedział na pytanie o to, na jakim instrumencie gra Czesław Mozil. Za wygrane pieniądze wyremontował mieszkanie i zabrał żonę w podróż po Stanach Zjednoczonych.

Drugi raz główna nagroda powędrowała do pani Marii Romek, emerytowanej nauczycielki. Pytanie za milion, które zadał Hubert Urbański, dotyczyło nauki ścisłej. Pani Maria musiała odpowiedzieć, ile to jest 1111 razy 1111. Zwyciężczyni część wygranej przeznaczyła na cele dobroczynne.

Trzecim uczestnikiem-milionerem została pani Katarzyna Kant-Wysocka. Podała poprawną odpowiedź na pytanie "Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest?". Za wygraną wyremontowała mieszkanie.