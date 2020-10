Kinga Duda zamieszkała w Pałacu Prezydenckim. "Nie trzeba było jej namawiać"

W połowie sierpnia Kinga Duda została powołana przez prezydenta - i swojego ojca - na doradczynię społeczną. Dowiedzieliśmy się wtedy, że do jej obowiązków będzie należało między innymi doradzanie prezydentowi w kluczowych kwestiach. Ta decyzja spotkała się z dużym sprzeciwem ze strony polityków oraz osób publicznych. Według pracownika Kancelarii Andrzeja Dudy, córka prezydenta nie otrzymuje za świadczone działania żadnego wynagrodzenia. Teraz okazuje się, że Kinga nie tylko będzie pracować ze swoim tatą, ale również i z nim mieszkać.

Kinga Duda zamieszkała w Pałacu Prezydenckim

Według informatora portalu Wirtualna Polska, Kinga Duda przeprowadziła się już do Pałacu Prezydenckiego. Po tym, jak oficjalnie objęła stanowisko doradczyni, wydało jej się to naturalnym krokiem. Prezydent nawet nie musiał namawiać córki do tej decyzji.

To była jej indywidualna decyzja. Nie trzeba było tym razem ją namawiać. W 2015 roku, po pierwszych zwycięskich wyborach, odmówiła. Ale wtedy jeszcze studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Teraz doradza prezydentowi i pracuje w warszawskiej kancelarii prawnej. Zamieniła życie w Krakowie na życie w Warszawie - mówi źródło Wirtualnej Polski.

Kinga na dobre zadomowiła się w Warszawie. Kiedy nie doradza prezydentowi, pracuje w kancelarii adwokackiej Maruta Wachta. Po odbytym stażu w Londynie z pewnością może liczyć na wysoką pensję.

