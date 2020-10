Barbara Kurdej-Szatan już wróciła do pracy. Fani są zaniepokojeni. "Czemu taka smutna?"

Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał stanowią jedno z najbardziej udanych i zgodnych małżeństw w rodzimym show-biznesie. Niedawno przywitali na świecie drugie dziecko - syna Henryka. Oboje od lat marzyli o powiększaniu rodziny, jednak z powodu trudności (aktorka przez długi czas miała problem z zajściem w ciążę ze względu na skutki przebytej boreliozy) musieli poczekać. Henio zaledwie miesiąc temu pojawił się na świecie, ale Barbara już zdecydowała się wrócić do pracy, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Barbara Kurdej-Szatan wraca do pracy

Barbara Kurdej-Szatan chętnie dzieli się z internautami życiem prywatnym i aktywnie prowadzi profil na Instagramie. Ostatnio opublikowała InstaStories, na którym zdradziła, że właśnie jest jej pierwszy dzień na planie od czasu porodu.

Boże... Jestem w pracy. Szok. Pozdrawiamy - powiedziała aktorka do fanów.

Całe wideo i reakcje aktorki możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan wróciła do pracy

Ponadto na Instagramie opublikowała zdjęcie, które podpisała wymowną emotikoną. Oznacza to, że prawdopodobnie Basia wróciła na plan. Ciekawe tylko, gdzie tym razem ją zobaczymy.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Większość jest ciekawa nowej produkcji, jednak inni zauważają smutek na twarzy gwiazdy.

Co się kręci?

Tak po prostu, najlepiej!

Czemu taka smutna? - komentują fani.

Choć Basia nie odpowiedziała na ten komentarz, my wierzymy, że to tylko świadoma mina do zdjęcia.