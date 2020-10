Jak co każdy środowy wieczór mieliśmy okazję obejrzeć kolejny odcinek programu "Top Model". To właśnie w nim jako gość specjalny wspierała uczestników Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem Radosławem Majdanem. Pomagali młodym modelom podczas sesji i wybierali najładniejsze i najgorsze zdjęcie. Na panelu jednak zdarzyła się niecodzienna sytuacja. "Perfekcyjna" po raz kolejny odniosła się do swojego prawdziwego wieku.

Małgorzata Rozenek-Majdan - ile naprawdę ma lat?

W ósmym odcinku uczestnicy mieli do wykonania sesję z najbliższymi. Z pewnością spotkanie z rodziną to jedna z najbardziej emocjonujących chwil w programie. Nic więc dziwnego, że nie obyło się bez łez i wzruszeń. Niestety, nie każdemu uczestnikowi zdjęcia się udały. Najsłabiej - według jurorów - wypadł Łukasz. Podczas oceniania przez jurorów i zaproszonych gości dostał wiele uwag i krytyki. To właśnie wtedy Małgorzata Rozenek odniosła się do swojej metryczki.

Ja mam 42 lata, różnie mówią, ale tak jest i ja codziennie każdego dnia się uczę od ludzi - powiedziała.

Choć "Perfekcyjna" pokreśliła swój wiek, widzowie nadal mają co do tego wątpliwości. Wszystko przez to, że w ostatnich latach raczej unikała tak jasnych deklaracji. Dopiero niedawno - jeszcze w czasie ciąży - wyznała, z jakiego jest rocznika. A jakie jest wasze zdanie?

"Top Model" - ósmy odcinek

W ósmym odcinku uczestnicy spotkali się ze swoimi bliskimi. Najszczęśliwsza była chyba Karolina, która wpadła w ramiona swojego ukochanego i syna. Była to jednak zapowiedź sesji rodzinnej.

Na panelu Małgorzata Rozenek zachwyciła się zdjęciem Karoliny. Z celebrytką zgodził się Dawid Woliński. Natomiast Radosławowi Majdanowi spodobało się z kolei zdjęcie Mateusza z mamą.

Ostateczną decyzją sześcioosobowego jury z programem musiał pożegnać się Łukasz Bogusławski. Najlepiej wypadł Mariusz Jakubowski.