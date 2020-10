Kinga Rusin mocno angażuje się w społeczne sprawy. Zabiera głos również na temat tego, co dzieje się w polityce. Od ponad pięciu lat gani obóz Zjednoczonej Prawicy, często zwracając się bezpośrednio do polityków (w lutym pisała do Andrzeja Dudy, by "potępił praktyki stosowane przez TVP"). Teraz gwiazda TVN-u stanęła w obronie kobiet i ich prawa do samostanowienia o ciąży. Mocne słowa.

Kinga Rusin krytykuje działania

Tematem wielu sporów w naszym kraju jest aborcja, której prawo i tak jest bardzo restrykcyjne. Polacy podzieleni są na jej zdecydowanych przeciwników i tych, którzy uważają, że w niektórych przypadkach jej zastosowanie to konieczność. W czwartek Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej zadecyduje, czy w sytuacji ciężkich i nieuleczalnych wad płodu aborcja nie powinna być zakazana całkowicie. Obawę przez takim wyrokiem wyraziła Kinga Rusin.

W najbliższy czwartek tzw. Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy przepisy o przerywaniu ciąży ze względu na ciężkie wady płodu są zgodne z Konstytucją. Apeluję do sumień członków TK: W tym strasznym momencie, kiedy kobieta dowiaduje się o nieodwracalnym uszkodzeniu płodu, pozwólcie jej samej podjąć tę bardzo trudną decyzję, co dalej ma robić! - zaczęła.

Dziennikarka uzasadniła swoje stanowisko.

Zmuszanie kobiety do donoszenia, wbrew jej woli embriopatologicznej ciąży i urodzenia dziecka bez mózgu, bez narządów wewnętrznych czy zdeformowanego, a później patrzenia na jego cierpienia i często agonię jest skazywaniem jej na niewyobrażalne tortury, rozpacz, niekończący się psychiczny i fizyczny ból, na depresję i długotrwałą traumę.

Rusin dała do zrozumienia, że wyrok w tej sprawie nie będzie zasadny, ponieważ to panowie - w większości - będą decydowali o tym, jak potoczy się życie wielu kobiet.

Sama jestem matką i mam dwie córki, nie godzę się, żeby tak ważne decyzje w imieniu kobiet podejmowali mężczyźni (w TK jest ich 13 na 15 członków(!), 72% polskich parlamentarzystów to mężczyźni). Prawo dotyczące zdrowia i życia kobiet musi być stanowione z ich udziałem, akceptacją i poparciem. Nie jesteśmy nieme ani ubezwłasnowolnione, mamy równe prawa i nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie - czytamy.

Stanowisko gwiazdy poparło wiele kobiet.

Tak! Nie popierasz aborcji, nie rób jej, ale nie decyduj za kogoś!

Bardzo dobry post. Każda kobieta powinna decydować sama za siebie, czy chce takie dziecko urodzić czy nie i nikt nie powinien jej tego narzucać.

Wyrok w sprawie ma zapaść 22 października.