Pamelę Anderson odmieniły operacje plastyczne. Pozostałe ratowniczki ze "Słonecznego Patrolu" też są nie do poznania

Pierwszy odcinek "Słonecznego patrolu" wyemitowany został w 1989 roku i gościł na ekranach przez ponad dziesięć lat. Mało kto nie zna ekipy wyćwiczonych ratowników w czerwonych kostiumach. Odtwórczyniami żeńskich ról były wówczas m.in.: Pamela Anderson, Yasmine Bleeth i Gena Lee Nolin. Prawie 30 lat od debiutu pań przypominamy, jak zmieniły się ratowniczki i jak potoczyły się ich losy.

"Słoneczny patrol" - jak dziś wyglądają C.J., Caroline i Neely?

"Słoneczny patrol" zdobył popularność na całym świecie. Nie da się ukryć, że najbardziej skorzystała na tym serialowa C.J, czyli Pamela Anderson, która wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem fanów i mimo upływu lat, prezentuje się naprawdę dobrze. Jej życie uczuciowe nie był jednak tak perfekcyjne. "Ikona seksu" ma na koncie wiele nieudanych relacji - miała wyjść za mąż aż pięć razy, a ostatni związek zakończyła po zaledwie dwunastu dniach od ślubu. Anderson wystosowała wówczas oświadczenie, w którym stwierdziła, że małżeństwo nie zostało sformalizowane.

Rola Caroline Holden w "Słonecznym patrolu" zapewniła Yasmine Bleeth popularność na całe życie, a kobieta stała się obiektem westchnień milionów panów na całym świecie. Ostatecznie okazało się, że wielka kariera nie jest jej pisana, bowiem aktorka miała spore skłonności do nałogów - przez wiele lat była uzależniona od narkotyków. To właśnie one były przyczyną utraty posady w "Słonecznym patrolu". Dziś Bleeth wychodzi na prostą. Zapewnia, że jest "czysta", ma męża i stabilną sytuację, jednak nie zdecydowała się powrócić do aktorstwa, które porzuciła w 2003 roku.

Gena Lee Nolin wcieliła się w piękną Neely Capshaw. Można by rzec, że aktorka miała wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, jednak spokój zaburzyła choroba, której lekarze nie potrafili zdiagnozować. Gena przytyła, popadła w depresję, a po dziesięciu latach okazało się, że ma niedoczynność tarczycy. Na ślubnym kobiercu stawała trzy razy - z hokeistą Calem Hulsem związana jest od 2004 roku.

