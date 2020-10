Radosław Majdan zakażony koronawirusem! Trafił do szpitala

W środę rano o wyniku pozytywnego testu na obecność COVID-19 poinformował Jurek Owsiak. Kilka godzin później media obiegła informacja o kolejnym znanym Polaku, który zakaził się wirusem. Do szpitala trafił bowiem Radosław Majdan. Jak czuje się mąż Małgorzaty Rozenek?

Radosław Majdan zakażony koronawirusem

Przykrymi informacjami na temat stanu zdrowia byłego bramkarza podzielił się portal Pudelek. Informator serwisu zdradził, że Radosław Majdan trafił do szpitala.

Radosław jest hospitalizowany. Ma bardzo dobrą opiekę. Pozostanie jeszcze w szpitalu przez kilka dni.

Na tę chwilę nie wiadomo, czy wirusa stwierdzono także u Małgorzaty Rozenek. Fakt, że gwiazda od kilku dni nie udziela się publicznie na Instagramie, daje jednak do myślenia. Być może zechce skomentować doniesienia na temat swojego męża i zapewnić, że Radosław wraca do sił, za co mocno trzymamy kciuki.

Koronawirus nie ustępuje, a liczba zakażeń rośnie

21 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o najwyższym jak do tej pory przyroście zakażeń na COVID-19 (10 400). Oprócz Majdana i wspomnianego Owsiaka, chorobę przechodzą aktualnie Maja Ostaszewska, Red Lipstic Monster, Sylwia Lipka i Rafał Maserak. W kwarantannie przebywają natomiast Anna Kalczyńska i Filip Chajzer, którzy pod koniec zeszłego tygodnia poprowadzili "Dzień dobry TVN".