Jean-Claude Van Damme skończył 60 lat, ale nadal jest łamaczem kobiecych serc. Ma formę 20-latka

Jean-Claude Van Damme to zdecydowanie legenda kina akcji. Zasłynął dzięki takim produkcjom jak "Krwawy sport", "Kickboxer" czy "Uniwersalny żołnierz". Choć lata wzmożonej aktywności ma już dawno za sobą, nadal nieustannie interesuje media na całym świecie. Aktor niedawno świętował 60. urodziny. Takiej formy mógłby pozazdrościć mu niejeden nastolatek.

Jean-Claude van Damme nadal w świętej formie

Urodzinowe zdjęcie pojawiło się na Instagramie aktora. Jean-Claude Van Damme zapozował z balonową liczbę przedstawiającą "60". Co więcej, na fotografii jest wyraźnie radosny, zatem zapewne wychodzi z założenia, że wiek to tylko liczba. W końcu, kto jak to, ale Jean-Claude Van Damme nie może narzekać na sprawność fizyczną.

Aktor mimo wieku, nie zamierza rezygnować z codziennych treningów i dbania o sylwetkę. Jean-Claude co chwilę publikuje fotografie z siłowni, pozując najczęściej bez koszulki, by uwydatnić mięśnie. Z pewnością potrzeba wiele pracy, by tak wyglądać.

Warto także dodać, że Jean-Claude Van Damme również nie odpuszcza nowych wyzwań aktorskich. W 2018 roku mogliśmy zobaczyć go w filmie "Kickboxer: Odwet", w którym wcielił się w rolę Mistrza Durnada (i wypadł świetnie).

Jednak to nie tylko sekret wyglądu jest brany pod lupę fanów na całym świecie. Ich nieustannie interesuje jego, dość wyjątkowe, życie prywatne. Aktor to prawdziwy łamacz kobiecych serc.

Jean-Claude Van Damme - żony

Jean-Claude Van Damme z pewnością jest w czołówce gwiazd Hollywood, które mają na koncie wiele małżeństw. Aktor był pięciokrotnie żonaty (w tym dwa razy z tą samą kobietą). Jego pierwszą żoną była Maria Rodriguez (od 1980 do 1984). Następnie zaledwie rok po rozwodzie ożenił się z Cynthią Derderian (od 1985 do 1986). W 1987 poślubił Gladys Portugues, z którą ma dwoje dzieci - syna Kristophera (ur. 1987) i córkę Biancę (ur. 1990). Dwa lata po narodzinach córki para się rozstała. Jego czwartą wybranką była Darcy LaPier (od 1994 do 1997), z którą ma syna Nicholasa. Po nieudanym czwartym (!) małżeństwie ponownie ożenił się z Gladys Portugales . Był to rok 1999. Jednak i tak ich małżeństwo ostatecznie się zakończyło. W 2015 roku postanowili się rozstać. Łącznie spędzili ze sobą ponad 20 lat. Obecnie Jean-Claude Van Damme jest singlem, ale jego romanse nadal pozostają niezliczone.

