Temat dzieci gwiazd zawsze wzbudza niemałe emocje. Fani z zaciekawieniem podglądają życie swoich idoli oraz ich rodzin, aby sprawdzić, czy przypadkiem pociechy nie pójdą w ślady znanych rodziców. Przykładem może być Oliwia Bieniuk, która już zapowiedziała, że chce zostać aktorką, tak jak jej mama Anna Przybylska. Jednak są tacy, którzy jej to odradzają. Jeśli chodzi o inną nastolatkę to córka Ewy Wachowicz uwielbia gotować i ma do tego wrodzony talent. Mama bardzo szybko ostrzegała ją przed wejściem do show-biznesu. Jakie plany ma w takim razie Aleksandra Osuchowska?

Czym zajmuje się córka Ewy Wachowicz? Aleksandra Osuchowska nie zostanie kucharką

Kilka lat temu 15-letnia wtedy Ola była gościem w programie "Top Chef". Jej mama, Ewa Wachowicz, występowała w nim w roli jurorki. W jednym z wywiadów zdradziła, że dziewczyna ma talent kulinarny i bardzo chętnie przygotowuje smakołyki dla rodziny i przyjaciół.

Wachowicz, która już od wielu lat jest obecna w polskim show-biznesie, już dawno ostrzegła jedyną córkę przed tym środowiskiem.

Nie pozwalam jej wejść do show-biznesu. Zresztą ona nie ma na to najmniejszej ochoty. Jeśli jako dorosła osoba podejmie pracę związaną z show-biznesem, to OK, ale to będzie jej świadomy wybór. Dopóki mogę ją przed tym ochronić, robię to - mówiła w "Show".

Czym więc zajmuje się 19-letnia Aleksandra? Okazuje się, że dobry smak to niejedyny talent, który posiada. Dziewczyna jest uzdolniona plastycznie i postanowiła to wykorzystać w nowym biznesie. Osuchowska zajęła się stylizacją paznokci, a efekty jej pracy możemy podziwiać na jej koncie na Instagramie.

