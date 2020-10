Anna Mucha to gwiazda, która aktywnie prowadzi media społecznościowe, zdradzając przy tym kulisy swojego życia prywatnego. Aktorka nie tylko chętnie pozuje do zdjęć, ale i reklamuje produkty, stając się przy tym prawdziwą influencerką. Ostatnio zaprezentowała fanom kosmetyki do makijażu, których zazwyczaj używa. Większość z nich zwróciła jednak uwagę na nowy kolor włosów aktorki. Okazuje się, że Anna Mucha zdecydowała się na małą, jesienną metamorfozę.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha znów odpowiada na atak fanki

ZOBACZ TAKŻE: Zmysłowa Anna Mucha w biustonoszu na okładce gazety. To jednak nie było najodważniejsze zdjęcie

Anna Mucha przeszła jesienną metamorfozę

Wraz z jesienią nie tylko zmieniamy garderoby, ale też większość kobiet decyduje się na zmianę letniej fryzury. Choć jesień jest porą zdecydowanie "domową", każdy chce być na bieżąco z obecnymi trendami. Podobnie zrobiła Anna Mucha, która zdecydowała się na zmianę koloru włosów. Ciepły blond i jasne refleksy to najnowszy krzyk mody, a w jej przypadku i strzał w dziesiątkę. Trzeba przyznać, że w tym odcieniu wygląda zdecydowanie lepiej.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. W komentarzach aktorka dostała bardzo wiele pochlebnych słów.

O Boże, jaka Ty jesteś piękna!

Cudowna!

Anulka jesteś piękna i tak trzymaj - komentują fani.

My również musimy przyznać, że ciepły blond to zdecydowanie kolor aktorki. Kto wie, może zostanie z nią dłużej? My jesteśmy bardzo na tak!

ZOBACZ TAKŻE: Anna Mucha podzieliła się nowym zdjęciem dzieci, ale twarzy nie pokazała. Wyjaśnia: Chronię najbliższych