Kuba Wojewódzki ogłosił nowy biznes. Razem z Januszem Palikotem będą sprzedawać piwa z CBD

Kuba Wojewódzki znany jest nie tylko z ciętych ripost i poczucia humoru, ale także z bycia bardzo przedsiębiorczym. Showman inkasuje zawrotne sumy za publikowanie sponsorowanych postów na swoim instagramowym profilu, gdzie obserwuje go już ponad milion osób. Dodatkowo jest też współwłaścicielem lokali astronomiczno-rozrywkowych "Niewinni Czarodzieje 2.0" w Warszawie i Wrocławiu oraz agencji influencer marketingu. Wojewódzki nie powiedział jeszcze jednak ostatniego słowa. W środę, 21 października, ogłosił kolejny biznes.

Kuba Wojewódzki będzie sprzedawał kraftowe browary

Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski opowiedzieli o nowym biznesie podczas konferencji prasowej. Mowa o spółce akcyjnej nazwanej "Przyjazne państwo", która to będzie produkowała napoje alkoholowe i bezalkoholowe z dodatkiem CBD. Substancja ta występuje w konopiach, ale nie ma działania psychoaktywnego. Pierwszy produkt, czyli "Buch" trafi to sprzedaży jeszcze w tym roku. Ceny kraftowych browarów mają wahać się od 9 do 20 zł.

Będzie to piwo produkowane przy użyciu chmieli amerykańskich, które mają podobne cechy aromatyczne do marihuany - zapowiedział Janusz Palikot podczas konferencji.

Skąd pomysł na tak oryginalną nazwę biznesu? Z odpowiedzią pospieszył Kuba Wojewódzki.

Dzisiaj hasło "przyjazne państwo" to po prostu dobry żart. A my jesteśmy ludźmi, którzy lubią żartować - wyjaśnił.

Janusz Palikot będzie odpowiedzialny za dystrybucję, produkcję i sprzedaż napojów, natomiast Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski zajmą się wizerunkiem i marketingiem. Trzeba przyznać, że sam pomysł na biznes, jak i duet showmana i byłego polityka są dość niespodziewane. Napijecie się "Bucha"?