Kelly Rowland na początku października poinformowała, że jest w ciąży. Zrobiła to za pośrednictwem magazynu "Women's Heath", gdzie pojawiła się na okładce. Radosną nowinę udało jej się utrzymać w tajemnicy przez kilka miesięcy. Po tym, jak podzieliła się z fanami swoim szczęściem, chętnie zdradza, jak upływa jej ostatni kwartał w tym stanie.

Kelly Rowland pozuje w bikini

Była członkini grupy Destiny's Child opublikowała na Instagramie post, na którym prezentuje ciążowe krągłości. Ubrana jest w bikini i z dumą eksponuje sporych rozmiarów brzuch.

To już szósty miesiąc! Ten czas minął tak szybko! Cieszę się każdą chwilą! - napisała, nie kryjąc emocji.

Internauci obsypali ją komplementami. Zachwycają się tym, jak promiennie wygląda w ciąży.

Wyglądasz fantastycznie. Gratulacje kochana.

Śliczny brzuch. Wiem, jak kochasz być mamą. Błyszczysz.

Zawsze wyglądasz pięknie - piszą.

Jak wspomnieliśmy, będzie to drugie dziecko Kelly Rowland. Ona i jej mąż Tim Weatherspoon, za którego wyszła w 2014 roku, wychowują sześcioletniego syna, którego nazwali Titan Jewell Weatherspoon.

Kelly Rowland - kariera

Kelly Rowland stała się popularna w latach 90., kiedy to razem z Beyonce i Michelle Williams należała do zespołu Destiny's Child. Po zakończeniu działalności grupy, artystka skupiała się na wychowywaniu dziecka. Od czasu do czasu pojawia się na ekranie. Zasiadała w jury amerykańskiego i brytyjskiego "X Factora". Niedawno przyznała, że była o krok od bankructwa. Popadła w zakupoholizm i straciła kontrolę nad wydatkami. Uratowała ją przyjaciółka, która doradziła jej, by przewartościowała swoje życie.