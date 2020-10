"Rolnik szuka żony" to program, którego uczestnicy starają się znaleźć prawdziwą miłość. Natalii się to nie udało, jednak poznała w show przyjaciółki, z którymi utrzymuje kontakt do dziś. W lipcu tego roku pisaliśmy, że Ilona z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie zdjęcia ze ślubu Natalii, która odnalazła szczęście z zupełnie innym mężczyzną.

Choć Natalii nie udało się związać ze Sławomirem w programie, kobieta natrafiła na miłość swojego życia w mediach społecznościowych. Para pobrała się w Świnoujściu w ujmującej scenerii. Natalia chętnie wspomina ten wyjątkowy dzień, a niedawno podzieliła się na swoim instagramowym profilu zdjęciami ze ślubnej sesji zdjęciowej.

"Rolnik szuka żony". Natalia na zdjęciach wykonanych przez kolegę z programu

Ślubna sesja zdjęciowa to jeden z ważniejszych elementów ceremonii, gdyż pozwala na dłużej zachować wspomnienia. Opublikowane przez Natalię fotografie zostały wykonane przez uczestnika tej samej edycji telewizyjnego hitu. Adrian Berkowicz jest nie tylko partnerem jej przyjaciółki Ilony, ale także rolnikiem, jak i fotografem oraz byłym uczestnikiem "Rolnika"

@adrianberkowicz Dziękujemy za przepiękne zdjęcia i piękną pamiątkę. Najlepszy fotograf, jaki może być, to Ty - czytamy w opisie.

Trzeba przyznać, że zakochani pięknie się prezentują.

Uwagę zwraca kreacja panny młodej. Natalia zdecydowała się na długą, lejącą się suknię z ozdobną górą. Całość dopełnił wianek i bukiet z polnych kwiatów. Rozpuszczone włosy idealnie komponowały się z delikatnym makijażem.