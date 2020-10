Sara Boruc zdradziła kulisy macierzyństwa. Tym samym złamała show-biznesowe tabu

Sara Boruc ma przed sobą bardzo intensywny czas pracy. Modelka może już pochwalić się autorską kolekcją biżuterii, a niebawem światło dzienne ujrzą zaprojektowane przez nią ubrania. Po powrocie do Polski Boruc pełną parą ruszyła z przygotowywaniem własnego asortymentu. Jej mąż Artur także nie może narzekać na nudę. Niedawno rozpoczął treningi w klubie piłkarskim Legia Warszawa. Kto więc zajmuje się rocznym Noahem? Sara rozwiała wątpliwości na Instagramie.

Zobacz wideo Sara Boruc opowiada o swoim guzku na piersi

Sara Boruc zdobyła się na szczere wyznanie

Każdy, kto obserwuje instagramowy profil Sary Boruc zdążył już pewnie zauważyć, że modelka najczęściej wrzuca do sieci zdjęcia wykonane w domowym zaciszu. Domatorka? Może i tak, ale niedawno mama trójki dzieci przyznała się do tego, że w opiece nad pociechami pomaga jej niania.

Mąż pracuje codziennie, ja również pracuję codziennie nad swoją firmą, która zaraz się pojawi i tą, która już jest - biżuteryjną. Także bez niani by się na pewno nie obyło - powiedziała.

Domyślamy się, że wiele gwiazd korzysta z pomocy opiekunek do dzieci. W końcu większość z nich nie może pozwolić sobie na długie urlopy rodzicielskie. Mimo to temat niań w polskim show-biznesie pozostaje tabu. Ciekawe, czy wyznanie Sary Boruc zmieni nieco podejście polskich celebrytów do tego tematu?

