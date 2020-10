Łukasz Płoszajski to aktor, który od szesnastu lat gra w serialu "Pierwsza miłość", gdzie wciela się w postać Artura Kulczyckiego. Jest szczęśliwym mężem i ojcem, jednak ma powody, by obawiać się o swoją rodzinę.

Kilka tygodni temu ojciec Łukasza Płoszajskiego zaraził się koronawirusem. Od tego czasu aktor martwi się o stan zdrowia ojca.

Ojciec Łukasza Płoszajskiego walczy o życie

Na instagramowym profilu Łukasza Płoszajskiego pojawiła się niedawno informacja, że jego tata od miesiąca walczy o życie. Mężczyzna nie może oddychać samodzielnie, jednak rodzina jest pełna nadziei, że uda mu się jeszcze wrócić do zdrowia. Przy okazji aktor zaapelował do wszystkich obserwatorów, by dbali o swoje zdrowie i chronili się.

Codziennie czytam o nowych przypadkach Covid wśród moich znajomych. Mój Tata walczy o życie od ponad miesiąca. Wczoraj ponownie podłączyli go pod tlen, bo wytrzymał jedynie 3 dni na swoim oddechu, a my wciąż wierzymy, że wyjdzie z tego. Uważajcie na siebie #zdrowie #rozsądek #pandemia - napisał w poście na Instagramie.

W komentarzach pojawiło się wiele słów wsparcia:

Życzę Ci dużo siły, aby przetrwać ciężki czas, a ojcu oczywiście zdrówka trzymajmy kciuki za pozytywny finał.

Trzymam kciuki, najmocniej za tatę.

Dużo zdrowia dla taty i wytrwałości dla całej pana rodziny - pisali internauci.

My również życzymy zdrowia i dużo siły.