Nie tylko Arnold Boczek i "w mordę jeża". Wspominamy pozostałe role Dariusza Gnatowskiego

We wtorek 20 października media obiegła smutna wiadomość - Dariusz Gnatowski, który słynął z roli sympatycznego Arnolda Boczka ze "Świata według Kiepskich" nie żyje. Aktor trafił do szpitala w ciężkim stanie i z dużymi problemami z oddychaniem. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Widzom na zawsze zostanie w pamięci dzięki wielu znakomitym rolom serialowym, filmowym i teatralnym.

Dariusz Gnatowski i teatr STU

Dariusz Gnatowski ukończył krakowską PWST 35 lat temu. Od tego momentu do śmierci grał w popularnym Teatrze STU, gdzie stworzył wiele świetnych kreacji. Internauci wspominają jego rolę Cześnika w "Zemście", określając ją jako genialną. Doceniają także jego aktorską kreację w "Biesach" czy "Rewizorze".

Na stronie Teatru STU wymienione są poniższe role Dariusza Gnatowskiego:

Rewizor (reż. Krzysztof Jasiński, 2016) jako Antoni Ciąg-Dmuchanowski

Król Lear (reż. Krzysztof Jasiński, 2010) jako Hrabia Kentu

Romeo i Julia (reż. Agata Duda-Gracz, 2008) jako Cień Ciotuchny

Biesy (reż. Krzysztof Jasiński, 2007) jako Ignacy Timofiejewicz Lebiadkin

Zemsta (reż. Krzysztof Jasiński, 2004) jako Cześnik Raptusiewicz

Śleboda, czyli powaby życia (reż. Waldemar Śmigasiewicz, 2003)

Skrwawione serce Kabaret Czerwony Kapturek (reż. Krzysztof Jasiński, 1995)

Czekając na Gogota (reż. Krzysztof Jasiński, 1992) jako Estragon

Markietanki (reż. Krzysztof Jasiński, 1991) jako Mac

Pan Twardowski (reż. Krzysztof Jasiński, 1990) jako Belzebubb

Gwiazdy na porannym niebie (reż. Walery Masluk, 1989) jako Aleksander

Wariat i zakonnica (reż. Krzysztof Jasiński, 1986) jako Mieczysław Walpurg

Ubu król (reż. Krzysztof Jasiński, 1984)

Zadebiutował na teatralnych deskach jako student II roku w spektaklu "Pluskwa" i do 2016 roku zagrał aż 13 ról. Szybko też zaczął grać w spektaklach telewizyjnych, bo już od 1985 roku. Wtedy zagrał rolę Pyzo w "Ferdydurke".

Nie tylko Arnold Boczek

Dariusza Gnatowskiego mogliśmy także podziwiać w takich produkcjach jak "Miasto prywatne", "Ekstradycja", "Sara", "Młode wilki 1/2", "Anioł w Krakowie", "Król przedmieścia". Grał także w "13 posterunku 2", "Na dobre i na złe", "Ogniem i mieczem", "Tygrysach Europy".

Nie da się jednak ukryć, że właśnie rola Arnolda Boczka w "Świecie według Kiepskich" przyniosła mu największą popularność.

Wolałbym być kojarzony na przykład z Kaczorem Donaldem, on jest bardziej popularny od Boczka, przynajmniej na świecie. To taki żart. A serio, nie wybiera się postaci, które się gra. Publiczność mnie zna, jako Boczka, pod tym przezwiskiem, więc trudno z tym walczyć. Jestem aktorem, który kreuje postaci. Dla części publiczności, która traktuje bardzo poważnie telewizję, to ja nazywam się Arnold Boczek, mieszkam we Wrocławiu przy ulicy Ćwiartki ¾. Ale mnie to nie przeszkadza. Ja jestem kimś innym - mówił Dariusz Gnatowski w jednym z wywiadów, cytowany przez serwis Onet.

To jednak nie wszystko, bo Dariusz Gnatowski zajmował się także dubbingiem. Jego głos mogliśmy usłyszeć w "Głupkach z kosmosu", a także "Jak uratować mamę".

