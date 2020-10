Magdalena Narożna na dłużej zagościła w mediach show-biznesowych na początku roku, gdy upublicznione zostały jej awantury z byłym mężem, do jakich doszło tuż po koncercie sylwestrowym. Po tym incydencie internauci bacznie zaczęli śledzić jej poczynania, a dziś na Instagramie obserwuje ją ponad 150 tysięcy fanów. Nic więc dziwnego, że chętnie pokazuje codzienne życie, które inni obserwują. Dziś pod lupę bierzemy jej posiadłość. Zobaczcie, jak mieszka wokalistka Pięknych i Młodych.

Magdalena Narożna, podobnie jak inne gwiazdy, cieszyć się może całkiem sporym domkiem jednorodzinnym. Po zamieszczonych zdjęciach możemy przypuszczać, że wokalistka lubi przytulne wnętrza, a w jej domu nie brakuje kominka i klasycznych dodatków.

Magdalena Narożna Magdalena Narożna - Instagram

Oprócz śpiewu Magda spełnia się w także roli mamy. Wychowuje córkę z poprzedniego związku, więc nic dziwnego, że znaczną część czasu poświęca na gotowanie w kuchni, która także jest niezwykle przytulna. Drewniane fronty szafek i jasne zasłony idealnie pasują do ciekawych ścian. Magda zdecydowała się zostawić deski podtrzymujące sufit, które nadają charakter całemu wnętrzu.

Magdalena Narożna Magdalena Narożna - Instagram

Wokalistka w domu znalazła także miejsce tylko dla siebie. To pokój z keyboardem i wygodnym podwieszanym fotelem do relaksu. Co więcej, w pokoju znajduje się też duże lustro, w którym często robi sobie zdjęcia.

Magdalena Narożna Magdalena Narożna - Instagram

Magda ceni sobie także kwiaty. Gustownie ułożone bukiety znajdziemy w prawie każdym pokoju.

Magdalena NarożnaMagdalena Narożna Magdalena Narożna - Instagram

A Wam jak podoba się dom Magdy? My musimy przyznać, że jest naprawdę przytulnie.