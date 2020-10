Rafał Maserak też ma koronawirusa. Opowiedział o nowej codzienności. "Czekam na zakupy pod drzwi"

Obecna edycja "Tańca z Gwiazdami" przejdzie do historii ze sprawą realizacji w czasach wirusa, a to wiąże się z wieloma utrudnieniami. Wiosenny sezon został zawieszony po zaledwie dwóch odcinkach. Show zostało wznowione dopiero we wrześniu. Niestety i tym razem nie obyło się bez problemów. Z programem pożegnało się już kilku uczestników, ponieważ musieli odbyć kwarantannę. Jak się okazuje, część z nich rzeczywiście choruje na covid-19.

Rafał Maserak ma koronawirusa

Tydzień temu, na kilkanaście godzin przed odcinkiem, media obiegła wiadomość, że Sylwia Lipka zaraziła się koronawirusem i nie zatańczy już na polsatowskim parkiecie. Zgodnie z zaleceniami, w kwarantannie znalazł się również jej taneczny partner, czyli Rafał Maserak. Jak poinformowała piosenkarka, tata małego Leonarda również się zaraził. Tancerz długo milczał na temat swojego stanu zdrowia, jednak ostatnio dał znać, co u niego słychać.

W\ relacji na InstaStories Maserak wyjawił, że aktualnie jedną z największych atrakcji w jego codzienności są spacery po balkonie. Przy okazji życzył swoim obserwatorom (a tych jest już ponad 115 tysięcy) "miłego dnia i zdrowia".

Na kolejnym zdjęciu przyznał, że czeka na zakupy pod drzwi, tym samym potwierdzając, że izoluje się w mieszkaniu.

Rafał Maserak na Instagramie Instagram/rmaserak

Finał "Tańca z Gwiazdami" został przeniesiony na najbliższy piątek. O Kryształową Kulę zawalczą Julia Wieniawa w parze ze Stefano Terrazzino oraz Edyta Zając i Michał Bartkiewicz. Komu kibicujecie?