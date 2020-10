Jeff Bridges choruje na chłoniaka. "Jak powiedziałby Koleś, g***o wypłynęło"

70-letni hollywoodzki aktor Jeff Bridges, najbardziej znany z filmu "Big Lebowski" wyznał, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Zamierza informować fanów na bieżąco o swoim stanie zdrowia. U aktora stwierdzono chłoniaka.

REKLAMA

Jeff Bridges choruje na nowotwór

Jeff Bridges jest uwielbiany za swój styl życia i wyjątkowe poczucie humoru. Ogłaszając poważną diagnozę, humor także go nie opuścił. Zrobił to w stylu jednej ze swojej najsłynniejszej postaci - Jeffrey'a "Dude'a" Lebowskiego:

Jakby powiedział "Dude" [Koleś z filmu "Big Lebowski" - przyp.red.] g*wno wypłynęło na powierzchnię. Zdiagnozowano u mnie chłoniaka.

Chociaż jest to poważna choroba, czuję się szczęśliwy, że mam świetny zespół lekarzy i rokowania są dobre. Rozpoczynam leczenie i będę Was informować na bieżąco. Jestem głęboko wdzięczny za miłość i wsparcie mojej rodziny i przyjaciół. Dziękuję za wasze modlitwy i życzenia - dodaje.

Chłoniak jest nowotworem układu chłonnego. Obawia się powiększeniem węzłów chłonnych, śledziony lub wątroby. Każdy z chłoniaków zaliczany jest do nowotworów złośliwych, jednak jedne są o większej złośliwości, inne o mniejszej. Wskaźnik przeżycia wynosi 92%, jeśli nowotwór jest rozpoznany wystarczająco wcześnie. Jak wspomina sam Bridges, w jego przypadku rokowania są "niezłe", mamy więc nadzieję, że leczenie przyniesie pozytywne skutki.

Jeff Bridges - kariera

Jeff Bridges urodził się w 1949 roku i pochodzi z aktorskiej rodziny. Wychował się w Hollywood, a po raz pierwszy zagrał w filmie, mając zaledwie trzy miesiące. Jeff zagrał w wielu produkcjach takich jak "Ostatnim seansie filmowym", "Piorunie i Lekkiej Stopie", "King Kongu" czy "Gwiezdnym przybyszu". Przełom w jego karierze przypadł na 2010 rok. To właśnie wtedy otrzymał Oscara i Złoty Glob dla najlepszego aktora za rolę Otisa "Bad" Blake'a w "Szalone serce". Jednak najbardziej znany jest jako Jeffrey "The Dude" Lebowski z kultowego klasyka z 1998 roku "Big Lebowski". Do tej postaci odwołują się też fani aktora, życzący mu w mediach społecznościowych zdrowia.