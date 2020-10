Choć trudno w to uwierzyć, Ewa Wachowicz kończy dziś (19 października) 50 lat! Była Miss Polonia nie ukrywa, że bardzo dba o siebie. Zdrowie odżywianie i regularne treningi przynoszą oczekiwane efekty. Gwiazda Polsatu wygląda tak, jakby tytuł miss otrzymała niemalże wczoraj, a nie 28 lat temu.

REKLAMA

Ewa Wachowicz skończyła 50 lat

W dniu urodzin z samego rana Ewa Wachowicz wrzuciła na swój instagramowy profil zdjęcie, na którym trzyma ogromny bukiet białych róż. Geolokalizacja wskazuje na to, że była miss celebruje swoje święto w pobliżu Babiej Góry.

Co prawda była miss nie zdradziła, kto wręczył jej bukiet, ale domyślamy się, że to prezent od jej ukochanego - dwa lata młodszego Sławomira Kowalewskiego.

Wachowicz pokazała też na InstaStories resztę prezentów. Od Polsatu otrzymała bukiet czerwonych róż. Fani zaś wysłali jej małe plastyczne dzieła.

Urodziny Ewy Wachowicz Instagram/ewawachowicz

Urodziny Ewy Wachowicz Instagram/ewawachowicz

Kim jest partner Ewy Wachowicz?

Ewa Wachowicz i Sławomir Kowalewski związali się ze sobą w 2015 roku. Partner gwiazdy Polsatu pracował wówczas w RMF FM, gdzie prowadził popularną audycję "Byle do piątku". Rok później spróbował swoich sił w talent show "Must Be the Music: Tylko muzyka". Niestety, nie udało mu się podbić serc jurorów i widzów. Wcześniej występował już jednak z rockowymi zespołami na licznych festiwalach, również w Jarocinie.

Wachowicz i Kowalewskiego połączyła wspólna pasja, a mianowicie sport. Oboje świetnie czują się na górskich szlakach i lubią uprawiać wspinaczkę. Decydujące było również to, że Sławomir Kowalewski szybko nawiązał więź z córką byłej miss. Aleksandra jest owocem jej poprzedniego związku z Przemysławem Osuchowskim.

Zakochani rzadko bywają razem na salonach. Para nieczęsto wrzuca też do sieci wspólne zdjęcia. Być może właśnie na tym polega sekret ich szczęścia? Solenizantce składamy 100 lat!