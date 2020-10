18 października Oliwia Bieniuk stała się pełnoletnia. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka świętowała ten dzień z najbliższymi. Rano pokazała prezent, który otrzymała, później dodała zdjęcie z restauracji, w której celebrowała18-tkę. Oliwia po raz pierwszy pochwaliła się chłopakiem. Choć szybko usunęła ujęcie, to media wyłapały, kim jest jej wybranek.

Oliwia Bieniuk ma nowego chłopaka

Nazywa się on Michał Krasodomski. Jest aktywny na Instagramie, dzięki czemu możemy podejrzeć, czym zajmuje się na co dzień. Mężczyzna jest modelem, który współpracuje z jedną z agencji. Posiada idealne warunki fizyczne, by związać się z tą branżą. To blondyn o niebieskich oczach, ma 185 cm wzrostu.

Umięśnioną sylwetkę zawdzięcza aktywnemu trybowi życia - pływa na jednoosobowej łódce w klasie Laser i uprawia inne sporty wodne.

Na koncie ma wiele sukcesów. Zdobywał tytuły na najważniejszych wydarzeniach sportowych. Wywalczył złoty medal na mistrzostwach Europy do lat 17 i brąz na mistrzostwach świata także do lat 17. Aktualnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Teksasie, które planowane są w marcu przyszłego roku. Za kilka lat planuje wystąpić podczas Igrzysk Olimpijskich.

Jak na razie nie wiadomo, od kiedy spotyka się z Oliwią. Jednak przeglądając jego profil, możemy ustalić, że ich związek zaczął się dosyć niedawno. Pierwsze komentarze Bieniuk pod zdjęciami ukochanego pojawiły się około trzynastu tygodni temu. Zostawiała wtedy emotki w kształcie buziaków oraz serca.

Myślicie, że pójdą w ślady Anny Przybylskiej oraz Jarosława Bieniuka i staną się najpopularniejszą parą w show-biznesie?