Bartłomiej Misiewicz dostał statuetkę Super Wiktoria. Osiągnięcie? Metamorfoza roku 2020

Bartłomiej Misiewicz pięć lat temu został szefem gabinetu politycznego oraz rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej i dał się zapamiętać jako kontrowersyjny polityk. Bliski współpracownik Antoniego Macierewicza w 2019 roku trafił do aresztu, skąd wyszedł po wpłaceniu kaucji.

Od tej pory w życiu Misiewicza zaszło wiele zmian. Nie tylko przestał być aktywny na scenie politycznej - założył własny biznes i postanowił zerwać z dawnym wizerunkiem. Przeszedł spektakularną metamorfozę, która zaskoczyła wszystkich - a teraz dodatkowo została doceniona.

Bartłomiej Misiewicz nagrodzony za metamorfozę

Były szef gabinetu politycznego i rzecznik prasowy MON ma za sobą sporą przemianę. Mężczyzna nie tylko się przebranżowił, ale też schudł 43 kilogramy (!) i skupił się na swoim wizerunku. Przedsiębiorca trzyma się diety i nie stroni od aktywności fizycznej.

Obecnie Misiewicz prowadzi dwie firmy i często pojawia się na wydarzeniach kulturalnych, gdzie jest chętnie zapraszanym gościem. W ostatnim czasie aktywnie angażował się w pomoc szpitalom - jego firma zajęła się drukowaniem przyłbic dla personelu medycznego.

Prężnie działający biznesmen pojawił się na XXIII gali wręczenia nagród Wiktorii ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Bartłomiej Misiewicz został nagrodzony statuetką "Super Wiktoria - Metamorfoza roku 2020". W czasie gali podkreślono, że nie chodzi wyłącznie o nagrodzenie przemiany fizycznej. Misiewicz uciekł z polityki do biznesu, stara się też odciąć grubą kreską to, co robił w czasie pierwszych rządów PiS. Uznano to za tak imponujący wyczyn, że zasłużył on na wyróżnienie. Na gali przedsiębiorca pokazał się w eleganckim smokingu marki Balamonte, stworzonej przez Grzegorza Krychowiaka.