To nie Paulina Krupińska miała prowadzić galę TVN. Zastąpiła gwiazdę stacji, która przebywa w izolacji. "Grunt to dobre kadry"

W sobotę, 17 października, odbyła się coroczna gala French Touch, która odkrywa przed nami najpiękniejsze uroki Francji - kuchnię, kulturę czy po prostu styl życia w najbardziej romantycznym miejscu na ziemi. Tegoroczne wydarzenie pierwotnie miała poprowadzić para prowadzących znana z programu "Dzień dobry TVN", czyli Anna Kalczyńska i Marcin Prokop. Jednak w ostatniej chwili okazało się, że dziennikarka miała kontakt z osobą zakażoną i ostatecznie poddała się domowej izolacji. Produkcja bardzo szybko musiała znaleźć odpowiednie zastępstwo i padło na inną koleżankę z porannego pasma, Paulinę Krupińską.

Paulina Krupińska zastąpiła Annę Kalczyńską

Mimo że Anna Kalczyńska bardzo chciała poprowadzić tegoroczną galę, to jednak bezpieczeństwo swoje oraz innych postawiła na pierwszym miejscu. Postąpiła bardzo odpowiedzialnie i to trzeba docenić. Znalezienie w ostatniej chwili zastępstwa na pewno nie było prostym zadaniem. W końcu przygotowania do tak prestiżowego wydarzenia mogą trwać nawet kilka tygodni. Paulina Krupińska stanęła na wysokości zadania, a Kalczyńska podziękowała jej za to publicznie.

Paulina, bawiłam się tak, jak gdybym sama prowadziła galę French Touch. Dziękuję i gratuluję. Grunt to dobre kadry w TVN!

Zastępczyni nie była jej dłużna. Okazuje się, że prowadzenie takiej gali było dla niej świetnym doświadczeniem.

Dziękuję Aniu. Na tej gali jest fantastyczna atmosfera i o wiele więcej zabawnych sytuacji od tych pokazanych w telewizji. Za rok siadam w pierwszym rzędzie, żeby Ciebie podziwiać - napisała Krupińska.

Widzowie i internauci również docenili relację i zaangażowanie obu pań.

Fakt, gala bez pani Ani to nie to samo, ale trzeba docenić Paulinę. Zastępstwo w ostatniej chwili nie jest łatwe i ogromnie stresujące. Gratuluję i super, ze mogą panie na siebie liczyć.

Bardzo dziękuję. Być w roli Ani Kalczyńskiej to wielkie wyróżnienie i wyzwanie - dodała Paulina.

Oglądaliście galę w telewizji? Jak oceniacie debiut Pauliny Krupińskiej?