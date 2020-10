Agnieszka Kaczorowska jest bardzo aktywną użytkowniczką Instagrama. Liczni obserwatorzy lubią podglądać jak wygląda codzienne życie gwiazdy, a ona z każdym kolejnym postem zdradza o sobie coraz więcej szczegółów. Tylko ostatnio opowiedziała o spektakularnej metamorfozie oraz zdradziła, jakie imię nada drugiemu dziecku. Teraz postanowiła zaprosić internautów do sypialni, w której delektowała się poranną kawą.

REKLAMA

Agnieszka Kaczorowska w piżamie i bez makijażu

Tancerka udostępniła na Instagramie zdjęcie, które wyjątkowo zainteresowało jej obserwatorów. Agnieszka bowiem pozuje na nim w łóżku, mając na sobie elegancką, czarną piżamę. Jej włosy są zmierzwione, a na twarzy nie znajdziemy ani grama makijażu. Kaczorowska przy okazji zdradziła, co by zrobiła, gdyby miała cały dzień tylko dla siebie.

A gdyby tak dziś cały dzień zostać w łóżku? Przy Maluchu to mało możliwe... Ale pomarzyć można... Czytałabym cały dzień, oglądała piękne filmy, jadła pyszne rzeczy i ucięła sobie kilka drzemek... No dobra, pewnie i tak bym nie wytrzymała.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Agnieszka Kaczorowska o tabu. Przyznała: Lubię zarabiać pieniądze. "Należy też umieć się z tego potem cieszyć i korzystać"

Internauci docenili naturalną urodę Agnieszki. W komentarzach nie zabrakło miłych komplementów.

Super bez makijażu.

Naturalna piękność.

Piękna jesteś - pisali zachwyceni.

My spoglądamy również na widoczny kawałek sypialni. Agnieszka oraz jej mąż zdecydowali się na modny teraz trend, czyli duży zagłówek do łóżka. Musztardowy kolor to strzał w dziesiątkę!