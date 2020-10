Gordon Haskell nie żyje. Wokalista znanej na świecie grupy King Crimson zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 74 lata. Polscy fani najbardziej kojarzą go z utworem "How Wonderful You Are" oraz współpracy z polską artystką, Katarzyną Skrzynecką. To właśnie ona pożegnała muzyka wzruszającymi słowami.

Gordon Haskell nie żyje. Katarzyna Skrzynecka żegna brytyjskiego artystę

Skrzynecka opublikowała na Instagramie wspólne fotografie ze zmarłym wokalistą sprzed wielu lat. Mieli okazję współpracować na scenie podczas Festiwalu w Sopocie czy przy nagrywaniu duetu. Polska gwiazda bardzo przeżyła śmierć Haskella, więc jej słowa były poruszające.

Bardzo smutna wiadomość... Odszedł na Drugą Stronę Tęczy wspaniały Muzyk o przepięknym głosie Gorfon Haskell... Pełen uroku, ciepła i niezwykłego filozoficznego poczucia humoru... Miałam zaszczyt Go znać... Miałam zaszczyt gościnnie wystąpić w Jego koncertach... między innymi na Festiwalu w Sopocie... Miałam zaszczyt napisać polski tekst do jego piosenki "All in the scheme of things" i nagrać ten piękny utwór z Gordonem w duecie na płycie "KOA" oraz "Duets - Pomaton.EMI".... Miałam zaszczyt otrzymać od Niego w prezencie kolejną piosenkę "Foolish..." wydaną w albumie "For Tea". Będziemy tęsknić za Jego piękną muzyką, aksamitnym głosem i ciepłym uśmiechem...

Obserwatorzy Katarzyny również nie kryli smutku.

Tak bardzo lubiłam jego utwory i ten wspaniały głos..

Pamiętam, jak pani z nim śpiewała...

Jego głos był balsamem dla duszy. Taki ciepły człowiek - pisali.

Który utwór Gordona Haskella zostanie Wam w pamięci najdłużej?