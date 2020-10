18 października Oliwia Bieniuk skończyła 18 lat. Najbliżsi postanowili zorganizować solenizantce imprezę w domu. W sieci pojawiło się zdjęcie pełnoletniej nastolatki z tortem i... chłopakiem! Nie jest nim syn męża Natalii Siwiec, a długowłosy blondyn!

Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcie z chłopakiem, po czym szybko je usunęła

Oprócz zabawnego zdjęcia z Jarosławem Bieniukiem Oliwia opublikowała romantyczne ujęcie z... ukochanym! Mało kto spodziewał się, że taka fotografia ujrzy światło dziennie, zwłaszcza, że wszyscy myśleli, że solenizantka jest singielką. Do tej pory córka Anny Przybylskiej nie chwaliła się ukochanym i nie mówiła o nim w żadnej rozmowie z fanami. Teraz też nie była do końca pewna, czy wrzucić tak odważne zdjęcie do sieci, ponieważ po trzech minutach zdecydowała się ją usunąć.

Oliwia Bieniuk screen InstaStories @oliwia.bieniuk

Szybko jednak zidentyfikowaliśmy jej tajemniczego ukochanego. To Michał Krasodomski - model i żeglarz, który na co dzień - podobnie jak jego dziewczyna - mieszka w Gdyni. Mężczyzna już z samego rana pochwalił się zdjęciami z Oliwią.

Oliwia Bieniuk z chłopakiem screen InstaStories @michal_krasodomski

Trzymamy mocno kciuki za związek Oliwii z wysportowanym blondynem. Kto wie, może niedługo uraczą nas kolejnymi pięknymi zdjęciami.

