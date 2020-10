Meghan Markle i były już książę Harry na początku bieżącego roku skupili uwagę mediów na całym świecie, a to za sprawą odważnej decyzji o rezygnacji z obowiązków i przywilejów bycia członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Jak też postanowili, tak też zrobili i już w marcu oficjalnie odeszli z dworu. Przeprowadzili się do Kanady, jednak nie zagrzali tam długo, bowiem szybko udali się do Kalifornii, gdzie udało im się znaleźć wymarzoną willę. Już od jakiegoś czasu spekuluje się, że amerykański sen pary nieco zdążył ich już kilkukrotnie rozczarować. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące majątku wnuka królowej i Meghan. Ich willa była bardzo droga, a jej utrzymanie wydaje się jeszcze droższe. Czy będzie ich nadal stać na życie w takich warunkach?

Dom Meghan i Harry'ego jest bardzo drogi w utrzymaniu

Willa, jaką Meghan i Harry kupili od rosyjskiego milionera za 14,65 miliona dolarów, wymaga wielu dodatkowych kosztów, które rocznie sięgają nawet 4 milionów dolarów. Przypomnijmy, para nie wpłaciła od razu całej sumy, a jedynie 5,2 miliona dolarów zaliczki. Resztę muszą spłacać w ratach. Jak donosi "Daily Mail", przy stopie oprocentowania Bank of America będą musieli płacić 40 tysięcy dolarów miesięcznie, co rocznie daje prawie pół miliona. To dopiero początek wydatków!

Podatek od takiej nieruchomości wynosi 68 tysięcy dolarów na rok, media 24 tysiące, a usługi personelu to dodatkowe 300 tysięcy rocznie. Wokół posiadłości jest 5,4 ara ziemi, gdzie nie brakuje roślinności, o którą trzeba regularnie dbać (to koszt 100 tysięcy dolarów rocznie). Najdroższa jest ochrona. Meghan i Harry korzystają z jednej z najbardziej prestiżowych agencji ochroniarskich, których dzień pełnej obsługi kosztuje 9 tysięcy dolarów. Rocznie daje to 3,3 miliona! Podsumowując wszystkie wyżej wymienione koszty, łatwo wyliczyć, że rocznie Meghan i Harry będą płacić ponad 4 miliony za utrzymanie domu. Czy uda im się sprostać takim rachunkom?

