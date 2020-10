Aneta Zając po raz pierwszy opublikowała zdjęcie nowego partnera. Ukochany zabrał jej synów na spacer

Życie uczuciowe Anety Zając ostatnimi laty było dość wyboiste. Aktorka kilkanaście lat temu poznała na planie serialu "Pierwsza miłość" Mikołaja Krawczyka, z którym była w związku przez siedem lat. Mają wspólnie dwóch synów. Niestety ich sielanka zakończyła się, gdy na horyzoncie pojawiła się Agnieszka Włodarczyk, z którą następnie związał się aktor. Mimo że od rozstania Krawczyka i Zając minęło już prawie 10 lat, to relacje pomiędzy nimi wciąż są napięte. Były mąż aktorki ożenił się po raz drugi. Jego wybranką okazała się Sylwia Juszczak. Jak się okazuje, Aneta Zając również zdążyła już ułożyć sobie życie u boku nowego partnera. Pochwaliła się jego zdjęciem na Instagramie.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Aneta Zając pozuje z synami i tłumaczy, dlaczego nie pokazuje ich twarzy. Przy okazji wbiła szpilę Mikołajowi Krawczykowi

Aneta Zając pokazała nowego partnera

Aneta Zając w przeciwieństwie do swojego byłego męża, znacznie mniej epatuje życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Nie pokazuje twarzy swoich synów, a także niechętnie publikuje zdjęcia z nowym partnerem. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo może się to zmienić, bowiem aktorka zamieściła zdjęcie swojego nowego ukochanego. Na fotce widzimy, jak ten spaceruje z jej dwoma synami. Niestety jeszcze nie możemy zobaczyć, jak ten dokładnie wygląda, ponieważ sama zainteresowana zrobiła mu zdjęcie z tyłu. Pewne jest jedno, że nowy mężczyzna Anety Zając świetnie dogaduje się z bliźniakami.

Myślicie, że już niedługo Aneta Zając pokaże nieco więcej swojego nowego partnera? Liczmy na to!

ZOBACZ TEŻ: Aneta Zając "pozdrawia z damskiej garderoby" w koronkowej halce. Internauci oczarowani: Ty Anetko to WOW