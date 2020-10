Misiek Koterski świętuje trzecie urodziny syna. Nie zabrakło balonów z helem i życzeń od dziadków

O Miśku Koterskim ostatnimi czasy mówi się coraz więcej, a to za sprawą pracy na planie filmu "Gierek", gdzie sam zainteresowany wcieli się w główną postać. Koterski do roli przytył ponad 30 kilogramów, co robi niemałe wrażenie. Aktor równie co o życiu zawodowym, bardzo chętnie opowiada o rodzinnych sprawach w mediach społecznościowych. Tym razem nie było inaczej, a okazja była wyjątkowa, bowiem syn aktora i modelki- Fryderyk skończył trzy lata. Nie obyło się bez małej imprezki.

Misiek Koterski świętuje trzecie urodziny syna

Misiek Koterski i Marcela Leszczak trzy lata temu po raz pierwszy w życiu zostali rodzicami. Właśnie wtedy na świat przyszedł ich syn Fryderyk. Dumny tata pochwalił się na Instagramie nowymi zdjęciami z pociechą, a także zrelacjonował nieco urodziny malca.

Nasz ukochany synek, nasza największą miłość, nasz największy cud, owoc naszej miłości, nasz Frylus -Frysio-Fryderyk ma dzisiaj 3 urodziny !!! Wszystkiego naraj Fryniu duuuużo miłości- czytamy pod postem.

Misiek Koterski dodał też kilka filmików na Instastory, na których widzimy, jak mały Fryderyk bawi się wśród balonów wypełnionych helem.

Nie obyło się również bez nagrania specjalnych życzeń od dziadów. W komentarzach pojawiła się cala masa komplementów, a także urodzinowych życzeń, do których plotek oczywiście się przyłącza.

