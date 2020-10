Mogłoby się wydawać, że Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak nie powinni narzekać na finanse. W końcu oboje należą do grona najpopularniejszych aktorów, którzy regularnie grają w filmach i serialach. Mimo że jedno z głównych i stałych źródeł ich dochodów się skończyło, bo serial "Rodzinka.pl", w którym grali główne role, został zdjęty z anteny, to jednak wciąż są chętnie zatrudniani w innych produkcjach. Teraz grają razem w filmie 'Banksterzy", a premiera filmu stała się dla nich okazją do pożalenia się na kredyty.

Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak narzekają na kredyty

Aktorzy nie ukrywają, że biorąc kredyty we frankach, mieli nadzieję na realizację swoich planów, tak jak tysiące innych Polaków. Niestety, szybko okazało się, że spełnienie marzeń zamieniło się w koszmar i gigantyczne długi. Tomasz Karolak odniósł się do fabuły filmu "Banksterzy", podkreślając, że pokazany jest w nim "mechanizm nabijania ludzi w butelkę i bezwzględnego zarabiania na klientach banku, co naprawdę się dzieje".

Jestem osobą, która brała udział w tym procederze. Jest to wyrafinowane komercyjne działanie banków. Na nas, klientach, którym sam też przecież jestem, banki żerują - powiedział w rozmowie z reporterem Wirtualnej Polski.

Aktor przyznał też, że obecnie jest w sporze z bankiem. Na temat zadłużenia wie też sporo Małgorzata Kożuchowska.

Też jestem frankowiczem, jestem w tej grupie prawie miliona Polaków, która kiedyś uwierzyła w to, że to jest wspaniały produkt, który ma mi ułatwić życie i pomóc zrealizować swoje marzenia, akurat w moim przypadku o domu z ogrodem - powiedziała wp.pl.

Mimo że Małgorzata Kożuchowska musi spłacać kredyt we frankach, to jednak na szczęście nie narzeka na brak pracy. W tym roku zagrała w pięciu filmach ("Czyściec", "Prawdziwe uczucia", "Krime Story. Love Story", "Banksterzy" oraz "Bad Bory") i pracuje nad trzema nowymi ("Gierek", "Miłość na Marsie" oraz "Chłopi").