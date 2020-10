W kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami" zabrakło Sylwii Lipki i Bogdana Kalusa. Uczestnicy przebywają obecnie w kwarantannie, a u wokalistki zdiagnozowano koronawirusa. Zamiast aktora na parkiecie pojawił się Sylwester Wilk, który wcześniej zrezygnował z udziału w show. Jego powrót do programu odbił się w mediach szerokim echem, a widzowie uznali decyzję produkcji za niesprawiedliwą i krzywdzącą względem Ani Karwan.

Mimo pandemicznej atmosfery, uczestnicy dali z siebie wszystko. Najwięcej zachwytów zebrała Julia Wieniawa, która tańczyła w rytm przeboju Shakiry oraz zaprezentowała klasyczny taniec do muzyki z "Trędowatej". Doskonale na parkiecie poradziła sobie także Edyta Zając wspierana przez Roberta Kupisza. Projektant i tancerz przyznał w krótkim filmiku wyemitowanym na antenie, że modelka jest ciepłą i wspaniałą osobą. Najgorzej poradził sobie Sylwester Wilk i decyzją telewidzów to właśnie on pożegnał się z programem. W reportażu przed występem na parkiecie sportowiec przyznał, że nie przejmuje się krytyką, która dotknęła go po powrocie do "Tańca z Gwiazdami":

Niektórzy się nie zgadzają z tą decyzją. [...] Ja na swój wiek tak dużo przeżyłem, że mnie ciężko zranić. Znam swoją wartość, ale uważam, że coś takiego nie powinno mieć miejsca - przyznał przed kamerami.

Krzysztof Ibisz zadał szyku czerwonym garniturem

Największą furorę zrobił jednak nie uczestnik, a gospodarz. Krzysztof Ibisz miał na sobie gustowny czerwony garnitur, do którego dobrał białą koszulę, czerwone skarpety i czarne buty. Rzucająca się w oczy stylizacja z pewnością przykuła uwagę telewidzów. Czerwieni Ibisza nie zdołała przyćmić nawet jego programowa partnerka, Paulina Sykut-Jeżyna, która miała na sobie połyskującą sukienkę z dekoltem. Jak bawić się modą, to tylko w ten sposób!

Paulina Sykut, Krzysztof Ibisz Screen TV/Polsat

Zobaczcie, jak Krzysztof Ibisz prezentował się na parkiecie.