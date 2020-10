W życiu Maffashion dzieje się ostatnio bardzo dużo. Na początku września blogerka została mamą uroczego Bastiana Jana, z kolei kilka tygodni później jej kolejne "dziecko" zachwyciło świat - Kourtney Kardashian włożyła marynarkę z kolekcji jej marki. Jasnoniebieski projekt spodobał się też polskim celebrytom - ostatnio pozowała w nim Ewa Chodakowska, a teraz przyodział go... Szymon Majewski. Wyszło zabawnie?

Szymon Majewski w marynarce od Maffashion. Chciał być jak Kardashianka?

Julia Kuczyńska ma powody do radość. Marynarkę ze sklepu jej firmy "pokochali" również mężczyźni. Zdjęciem w stylowym projekcie pochwalił się Szymon Majewski. Prezenter zdecydował się zawiązać pasek w taki sam sposób, w jaki zrobiła to Ewa Chodakowska. Maffashion tak bardzo zachwyciła się widokiem nietypowego modela, że opublikowała fotografię na InstaStories. Mamy jednak nadzieję, że to jednorazowy wyskok Majewskiego, a marynarkę odda którejś z koleżanek.

Szymon Majewski screen InstaStories @maffashion_official

Maffashion zdecydowała się otworzyć własną markę z ubraniami przy pomocy przyjaciółki, Lany Nguyen. Ubrania z kolekcji dziewczyn bardzo przypadły go gustu wielu stylistkom, które wykorzystują projekty podczas wielu sesji zdjęciowych, a Kardashianka zrobiła promocję na skalę światową.

