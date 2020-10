Już 17 października wejdą w życie kolejne obostrzenia w związku z rozprzestrzeniającym się z prędkością światła koronawirusem. W strefie czerwonej znajdzie się m.in. Warszawa i kto wie, być może większość branżowych eventów zostanie odwołana. Gwiazdy nie mogły więc odpuścić okazji, by brylować na ściance przed fotoreporterami w piątkowy wieczór. W centrum stolicy odbyła się bowiem gala magazynu Businesswoman & Life. Naszą uwagę zwróciły kreacje Karoliny Pisarek i Edyty Pazury.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Pisarek ma radę dla osób, które nie radzą sobie z hejtem [Plotkersi Extra]

Karolina Pisarek i Edyta Pazura brylują na ściance

Karolina Pisarek postawiła na beżową kreację, na którą składał się gorset, oversize'owa długa marynarka w formie płaszczu oraz długa spódnica. Całość modelka uzupełniła szpilkami i modną ostatnio torebką od (prawdopodobnie) Bottegi Veneta. Na szyi miała korale.

Karolina Pisarek AKPA

O przygotowaniach Edyty Pazury do tej imprezy pisaliśmy już wcześniej. Celebrytka dokładnie pokazała fanom, co robiła, by wyglądać na ściance tak wystrzałowo. Żona znanego aktora zdecydowała się na mieniącą się w blasku fleszy krótką kreację na jedno ramię. Całość uzupełniła czarnym puzderkiem i szpilkami. Włosy zaczesała za ucho.

Edyta Pazura AKPA

Panie na ściance pozowały bez maseczek ani przyłbic, ale kiedy tylko z niej zeszły, założyły ochronny sprzęt na twarz. Doskonale zdają sobie sprawę, że koronawirus łatwo przenosi się drogą kropelkową. W czwartek padł rekord zakażeń - Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad ośmiu tys. nowych przypadków. Następnego dnia przyrost zakażeń był niższy, ale nadal wysoki. Ciekawe, czy w najbliższych tygodniach odbywać będą się branżowe eventy.